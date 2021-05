Starlin, prima reacție după eliminarea lui Sindy de la Survivor România: „Sora mea în durere…”

Starlin a avut prima reacție după ce Sindy, fosta lui colegă din echipa albastră, a fost eliminată de la Survivor România, în ediția de duminică seară. Tânăra a primit cele mai puține voturi din partea publicului, fiind nominalizată alături de Sorin și Marius.

Deși a dovedit că performanțele ei sportive erau de mare ajutor pentru Războinici, Sindy nu a avut sufiiente voturi pentru a trece mai departe, iar drumul ei s-a încheiat chiar în ediția de Paște a reality show-ului.

Cu toate că era accidentată la genunchi, Sindy și-a susținut colegii de pe bancă timp de trei săptămâni, însă nu se știa cu exactitate când ar fi urmat să revină pe traseu alături de el.

Starlin, prima reacție după eliminarea lui Sindy de la Survivor România

Starlin a urmărit și el ultimul Consiliu de eliminare și a avut imediat o reacție legată de eliminarea Szidoniei Szasz, așa cum este numele ei complet. Întors în România în acest weekend, Starlin a comentat plecarea fostei lui coechipiere.

„Sora mea în durere, bine ați venit în viața reală, sunteți cea mai bună și sunt foarte fericită că v-am cunoscut și că am fost un duo dinamic în ultimele teste, sunteți și veți fi cea mai rapidă fată din istoria de Survivor…”, a transmis fostul Războinic, potrivit kanald.ro.

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii de la Kanal D, a reacționat imediat și a apreciat comentariul lui Starlin. În plus, moderatorul TV era vizibil emoționat în timpul Consiliului de eliminare, atunci când a anunțat numele persoanei care va părăsi competiția.

Ce a spus Sindy după eliminarea de la Survivor România

„Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție.

O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos. Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică.

Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea.. Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”, a declarat Sindy după ce Daniel Pavel i-a rostit numele.

