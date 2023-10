. Legat de duelul pe care naționala României îl va juca la Budapesta, Gabi Safta a pregătit o statistică cu evoluțiile “tricolorilor”.

Statistică uluitoare: cum s-a descurcat naționala României în meciurile de la Budapesta

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gabi Safta a pregătit la rubrica sa specială o statistică despre naționala României la Budapesta. Jurnalistul a analizat cum s-a descurcat echipa națională de-a lungul timpului în capitala Ungariei și ce record au “tricolorii” împotriva naționalei Belarusului.

“Despre România – Belarus am făcut câteva statistici. 6 meciuri, 4 victorii, 2 egaluri. Primul meci, în 2006, 3-1, la noi cu Piți pe bancă. Mutu, Marica și Goian au dat golurile. În al doilea a jucat și Bănel Nicoliță toate minutele împotriva Belarusului.

Am bătut 3-1 și la ei. Mutu a dat două goluri și Dică un gol. La Budapesta am jucat 12 meciuri, până astăzi. Însă, de 42 de ani nu pierdem acolo.”, a fost o parte din statistica făcută de Gabi Safta.

“Statistica e cu noi, nu pierdem”

După statisticile prezentate de Gabi Safta, Horia Ivanovici a tras o singură concluzie. , dar și că se va califica la următorul Campionat European din 2024.

“Dacă statistica e cu noi, nu pierdem nici în seara aceasta. Eu când zic că nu pierdem, mă refer că nu facem nici egal. Vreau să zic că nu pierdem calificarea”, a spus cu mare încredere Horia Ivanovici.

Gabi Safta a mai oferit în continuare câteva statistici interesante despre meciurile României de pe 12 octombrie: “Să fie cum a fost cu Hagi, când am bătut cu 2-0 în 2001 și cu Răzvan Lucescu, când am câștigat în 2009 la Budapesta. Și mai interesant, pe 12 octombrie, în istoria fotbalului naționalei, am jucat 10 meciuri. Ultimul în 2019, în Feroe. Cosmin Contra era selecționer, 3-0. Penultimul cu Piți în Turcia, în 2012, 1-0”.

Alin Buzărin a completat statistica făcută de Gabi Safta cu un moment foarte important din istoria meciurilor echipei naționale: “Și mai e marea victorie asupra Portugaliei lui Eusebio. Și aceea este tot pe 12 octombrie, prin 1969, calificarea pentru Mexic”.

Ce scoruri a obținut România la Budapesta