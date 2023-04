Stațiunea românească a “apelor miraculoase” de care s-a ales praful: “Am ajuns aici și am plâns”

Stațiunea românească a “apelor miraculoase” care odată era mândria țării noastre a ajuns să fie distrusă. Deși cu ani în urmă aici veneau turiști străini, scriitori faimoși, dar și sportivi, iată că locul a fost uitat complet.

Stațiunea românească a “apelor miraculoase” de care s-a ales praful

Stațiunea românească a “apelor miraculoase” este Sângeorz Băi. Apele miraculoase de aici, În momentul de față însă, nimeni nu mai recunoaște nimic.

Într-un documentar german din 1976, străinii aveau doar cuvinte de laudă la adresa stațiunii românești a ”apelor miraculoase”. Turiștii ajungeau să doarmă pe holurile hotelului așteptând un loc disponibil. De asemenea, stațiunea era una extrem de animată în urmă cu aproape 50 de ani.

Iar asta o spun și autoritățile de acolo care își amintesc ca printr-un vis ce se întâmpla în anii ’70 și ce se întâmplă acum. Și totuși ce avea atât de special stațiunea ”apelor miraculoase” din România? În primul rând, la Sângeorz-Băi se găsesc ape minerale care au numeroase beneficii asupra problemelor stomacale. De asemenea, cei care sufereau de indigestie aveau șansa să se refacă aici.

O fostă atletă a plâns când a văzut Sângeorz Băi

O fostă atletă le-a spus celor de la cum arăta stațiunea cu ani buni în urmă. Aceasta a ajuns cel mai recent la Sângeorz Băi în urmă cu cinci ani și a plâns instant. Dacă în anii ’80 ajungea în fiecare iarnă în această stațiune, acum totul este trist.

“Ultima dată am fost acum cinci ani. Am ajuns în staţiune şi, te rog să mă crezi, am plâns. Pensiunile care atunci străluceau, erau înfloritoare, pline de turişti… Acum erau într-o stare de degradare. Când mergeam eu în cantonamente, era o pârtie de schi.

Era plină de turişti, plină de schiori, cu săniile, cu tot. Pe urmă s-a deschis un ştrand lângă”, îşi aminteşte Daniela Idicean, fostă atletă.

Și nu doar sportivii veneau în stațiunea ”apelor miraculoase”. Străinii, dar și alți români optau pentru un tratament în izvoarele minerale. Din păcate însă, începând cu anul 1996 totul avea să se schimbe. Și totuși se mai poate face ceva?

Când a început, de fapt, degradarea Sângeorz Băi

Cei de la observatornews.ro au vorbit și cu autoritățile din zonă. Traian Şorecău, secretearul general al oraşului Sângeorz-Băi, recunoaște că lucrurile au început să meargă din ce în ce mai rău după Revoluție, deci începând cu anii ’90.

La rândul său, un fost primar al stațiunii recunoaște că vinovatul ar fi chiar statul român. “Statul este cel mai prost administrator. Asta este vila 1, cea care se reface exact după arhitectură, dar care a stat 12 ani la Consiliul Judeţean şi nu a vrut să ne-o dea nouă”, a explicat acesta, pentru sursa citată.

Mai vine cineva în stațiunea? Doar câțiva turiști, iar marea majoritate pensionari. Cât despre izvoarele din Sângeorz, acestea sunt concesionate către firma care deţine şi cel mai mare hotel de aici. Astfel, puțini sunt cei care ajung să se bucure de ele.

Autoritățile își doresc să relanseze stațiunea românească a “apelor miraculoase”

Chiar și așa, inclusiv secretearul general al oraşului Sângeorz-Băi recunoaște beneficiile lor. Cu toate astea, doar cei în vârstă își mai amintesc un așa loc și revin întotdeauna cu drag.

“Sunt miraculoase. Cei mai în vârstă ştiu. Sunt persoane de 65-70 de ani care vin din tinereţe, pentru că apa asta i-a făcut sănătoşi”, spune Traian Şorecău, secretearul general al oraşului Sângeorz-Băi. El a mai adăugat că tinerii nu mai vin la băi și că se caută programe naționale astfel încât tratamentele balneare să poată să fie decontate.

De asemenea, există și planuri ambițioase pentru ca stațiunea ”apelor miraculoase” să își revină. Primarul orașului spune că există numeroase proiecte printre care o zonă modernă de SPA, dar și acces la apele minerale. Este nevoie însă de timp până când acestea vor ajunge să fie și puse în practică.

“Ne dorim din suflet să renaştem Sângeorzul, avem foarte multe proiecte pe linie turistică, proiecte cu finanţare europeană sau prin compania naţională de investiţii”, declară Cătălin Bota, primarul oraşului Sângeorz-Băi.