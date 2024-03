Stațiunea superbă din România de care s-a ales praful. Hotelurile au ajuns să aducă apă cu cisterna: “Dezastru”

Este vorba despre stațiunea Băile Herculane. Localnicii spun că oricum această stațiune era lăsată în paragină, izvoarele erau neglijate, pompele de apă fisurate și bazinele de colectare ruginite. Hotelierii au ajuns să care apă cu cisterna pentru a-și salva afacerile aflate în pragul falimentului.

Stațiunea superbă din România de care s-a ales praful

Băile Herculane era cândva considerată cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, însă totul e de domeniul trecutului. Acum, țevile au ajuns să fie legate cu sârmă, ca apa termală să ajungă la unitățile de cazare.

Firma care administra apele termale a intrat în insolvență în 2015, astfel că și-a pierdut dreptul de exploatare al acestei ape. Mai mult, bazinele sunt mâncate de rugină și ultimele buletine de analiză a apei au fost efectuate acum 17 ani.

“Apa minerală terapeutică se scurge prin capul de foraj defect, formează depuneri şi o întreagă reţea de bălţi. Staţia de pompare este echipată cu pompe uzate, conducte haotic montate, cu prinderea aeriană a conductelor, neprotejate şi neigienizate.“, este precizat într-un raport al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Conform , autoritățile din județ au fost interesate să preia licența și să investească în infrastructura de transport a apei termale și chiar au luat în considerare să vândă kmetrul cub de apă la jumătate de preț. S-a renunțat la acest demers în favoarea Primăriei Herculane.

Stațiunea Băile Herculane este tot mai aproape de colaps

”Am identificat toate perimetrele pentru care dorim să luăm licenţa şi suntem în elaborarea lucrării. Noi suntem optimişti în ceea ce priveşte acordarea licenţei”, declarată Cristian Miclău, primarul orașului Băile Herculane. Până atunci, hotelurile fac eforturi ca turismul să nu moară în zonă, astfel că aduc apă termală cu cisterna.

”Toată lumea este afectată, dar toţi căutăm şi găsim soluţii pentru turişti. Înainte de a avea această reţea de distribuţie pe care am reuşit să o facem de scurt timp, am avut apă termală adusă cu un sistem empiric: cisterne, bazine şi am alimentat. Acelaşi lucru îl facem şi în momentul de faţă pentru a putea continua”, explică Ionuț Guran, managerul unui hotel din zonă.

mai mult din nostalgie, pentru că nu au prea multe lucruri de văzut, însă acum dezamăgirea este și mai mare. Asta, pentru că multe dintre clădirile istorice construite cândva de Imperiul Austro Ungar sunt în ruină. Concluzia o trage un turist asiatic, convins că Băile Herculane ar putea fi o adevărată bijuterie.

”Ar putea să fie şi mai bine dacă ar fi un management mai bun”, explică turistul. Turiștii din România nu sunt atât de optimiști, după cum o arată reacția unei femei din zonă: ”Un dezastru, moarte totală! Ce să însemne mai mult de atât?”. Refacerea conductelor ar costa 9 milioane de lei, în timp ce acordarea licenței de exploatare a apelor ar putea dura mai multe luni.