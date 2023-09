Continuă șirul ghinioanelor pentru Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova, însă mijlocașul „alb-albaștrilor” își dorește să pună capăt accidentărilor. „Decarul” formației din Bănie a mers la Marijana Kovacevic după leziunea musculară suferită înaintea partidei cu Albania U21.

Ștefan Baiaram s-a tratat la „vraciul” Marijana Kovacevic după accidentarea anunțată de Fanatik! Când poate reveni pe teren

Laurențiu Reghecampf îi pregătește intens pe „alb-albaștrii” pentru partida cu Sepsi OSK de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Jucătorii Universității Craiova revin pe teren propriu după două înfrângeri cu Farul și FCSB în deplasare, iar oltenii sunt cu gândul la cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram s-a tratat de urgență la Marijana Kovacevic „Decarul” Universității Craiova a suferit o leziune musculară la lotul „tricolorilor” mici, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Mijlocașul Universității Craiova s-a întors în Bănie pentru a fi alături de , însă sunt șanse mici ca Ștefan Baiaram să fie în lotul „alb-albaștrilor” pentru partida cu Sepsi. Acesta a declarat că se simte mai bine după tratamentul de la Belgrad.

ADVERTISEMENT

„M-a blocat această accidentare, nu am simţit nimic înainte. A fost ceva banal totuşi, am fost la tratament la Belgrad şi acum mă simt foarte bine. Îmi doresc să nu mai am nicio accidentare, fiindcă de la un timp am numai probleme, mă gândesc serios de ce mi se întâmplă aceste lucruri”, a spus Ștefan Baiaram.

Cum s-a simțit Alex Mitriță printre elevii din Bănie: „O bucurie imensă”

Ștefan Baiaram dar și alți jucători de la Universitatea Craiova le-au făcut o surpriză elevilor din școlile craiovene la debutul în nou an. Fotbaliștii „alb-albaștrilor” au fost asaltați de cei mai mici dintre suporteri în patru unități de învățământ din Bănie.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță s-a bucurat că s-a aflat printre „juveții” care le-au adus un zâmbet pe fața micilor suporteri la școală. Acesta a mărturisit ca și el ar fi vrut ca în copilărie să își întâlnească idolii de la Universitatea Craiova în astfel de acțiuni.

„Pentru noi este o bucurie imensă să fim alături de ei, suntem mulțumiți că sunt fericiți. Le urez un an nou cu note bune, să învețe bine și să aibă grijă de ei. Nu îmi aduc aminte de prima zi de școală, poate când am crescut puțin mai mare și aveam emoții foarte mari.

Niciodată nu au venit jucătorii în fața noastră. Liceul, eram mai mare și au fost ani frumoși. Mi-aș fi dorit cu siguranță să vină mulți jucători, Ilie Balaci, Gică Craioveanu și foarte mulți. Au emoții și noi am fi avut dacă ne-am fi văzut idolii în față”, a spus Alex Mitriță.

ADVERTISEMENT