Ștefan Bănică, dezvăluiri de senzație despre tatăl său. Ce lecții i-a oferit seniorul

Ștefan Bănică a făcut dezvăluiri de senzație despre celebrul său tată, mărturisind ce lecții importante a primit din partea acestuia în perioada în care era copil. Juratul de la X Factor a învățat multe de la regretatul său părinte.

Cântărețul se emoționează de fiecare dată când vorbește despre tatăl său, unul dintre momentele care i-a marcat viața fiind cel în care și-a dat cu părerea despre un actor dintr-o piesă de teatru unde intrase fără să plătească vreun bilet.

Artistul a înțeles că lucrurile se construiesc treptat, cărămidă cu cărămidă, lucru pe care l-a folosit de minune în cariera sa. Așa a ajuns Ștefan Bănică să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori, călcând pe urmele părintelui său.

Ștefan Bănică, mărturie de senzație despre tatăl său. Ce a învățat de la el

„Lecțiile de viață primite de la tata și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi. De exemplu, puști fiind, i-am spus «Tată, am fost la un film și nu mi-a plăcut actorul din rolul principal. Mi s-a părut că e slab».

Era un film românesc. Tata tace. Apoi spune: «Ai fost la film… ai plătit bilet?». Nu, am intrat că a zis cineva că sunt băiatul lui Ștefan Bănică!

Deci nu ai plătit biletul. Atunci să nu îți mai dai cu părerea despre cineva care a făcut ceva. Tu ce ai făcut? Nu ai făcut nimic. Când o să plătești bilet, să îți dai cu o părerea. Când o să faci ceva, să îți dai cu părerea.”

Au trecut anii și am făcut „Liceenii”. Am vorbit din nou cu tata. „Auzi, rămân la aceeași părere, dar acum ai dreptul să vorbești”, mi-a spus el.

Am înțeles atunci cum merg lucrurile când vrei să pui cărămidă peste cărămidă și să faci o construcție. O clădire nu începe cu etajul întâi, începe cu parterul”, a povestit Ștefan Bănică Jr. în emisiunea „Rețeaua de idoli”, de la TVR 2.

Actorul are cariera la care a visat dintotdeauna, dar și o familie foarte frumoasă. În prezent este căsătorit cu Lavinia Pîrva, cu care are un băiețel pe nume Alexandru. Renumitul cântăreț mai are și o fată, Violeta, cu prezentatoarea Andreea Marin și încă un băiat de 19 ani.

Radu Ștefan, tânărul din relația cu Camelia Constantinescu, iubește teatrul și este concurent în show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, unde îl face mândru pe celebrul său tată.