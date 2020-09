Ștefan Bănică Jr. și fiul său, Radu Ștefan, la Chefi la cuțite: ”Sunt aici doar să îl ajut”

Ștefan Bănică Jr. și fiul său, Radu Ștefan, au lăsat pentru câteva ore scena muzicală și s-au apucat de gătit. Celebrul actor și cântăreț împreună cu băiatul său cel mare vor putea fi urmăriți la bancul de lucru al show-ului culinar „Chefi la cuțite”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Juratul emisiunii X Factor a mărturisit că băiatul său în vârstă de 17 ani are talent la gătit, în timp ce el știe să prepare doar omletă. Ștefan Bănică Jr. este de părere că Radu Ștefan ar trebui să profite de această calitate pentru că are „feeling”.

Totodată, îndrăgitul artist susține că a acceptat provocarea de la Antena 1 pentru fiul său pentru care a venit să-i fie de ajutor. Cei doi vor pregăti un preparat inedit și speră să-i impresioneze pe cei jurați: Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ștefan Bănică Jr., la Chefi la cuțite, împreună cu fiul său, Radu Ștefan

„Ștefănel chiar e pasionat de bucătărie. Din fericire, nu mă moștenește pe parte gastronomică, pentru că eu nu știu să fac decât omletă. Când gătește el, toată familia se strânge la masă, pentru că are feeling.

Și de asta îi spun mereu: ia lucrul ăsta și pune-l în ceea ce vrei să faci. În seara asta el e chef-ul, eu sunt aici doar ca să îl ajut”, a declarat Ștefan Bănică Jr. despre fiul său, relatează libertatea.ro.

ADVERTISEMENT

Ștefan Bănică Jr. și fiul său cel mare au o legătură foarte specială, artistul fiind extrem de mândru de Radu Ștefan. Cei doi au mai apărut împreună, în 2012 având ocazia uriașă de a cânta pe aceeași scenă.

Băiatul cântărețului a mărturisit că tatăl său l-a pus să dea casting pentru a performa alături de el la Sala Palatului, în cadrul concertelor de Crăciun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„În 2012 am avut ocazia să am un moment cu tata la Sala Palatului, în concertele lui de Crăciun. Am dat atunci un casting, alături de alți copii, și nu m-a luat de la început. M-a trimis acasă după ore întregi de repetiții. Am suferit, îți dai seama! După aceea, până la urmă, m-a chemat.

Erau vreo 5 concerte atunci și mi-a spus: Bine, în primul concert o să fii tu, pentru că ai muncit și meriți, însă, în celelalte spectacole, va fi celălalt băiat, care e mai potrivit pentru momentul respectiv!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și primul concert l-am făcut eu, a fost minunat. La al doilea concert a fost celălalt băiat, apoi, pentru că am dovedit că puteam să mă descurc mai bine decât celălalt, tata m-a luat pe mine pentru celelalte 3 concerte, câte mai rămăseseră”, a dezvăluit Radu Ștefan pentru sursa menționată.