Cum a dat lovitura Ștefan Mandachi, patronul restaurantelor Spartan. Ajutor de milioane de lei de la stat, în pandemie

La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, guvernul Ciucă a publicat lista companiilor din domeniul HoReCa ce urmează să fie sprijinite financiar de stat, ca urmare a pierderilor masive suferite în pandemie.

Lista în cauză adună un număr de 8.369 de firme, care vor împărți suma totală de 2.144.115.349 lei. În prima fază, care s-a desfășurat în decembrie 2021, companiile au primit deja un miliard de lei (47% din total), pentru anul curent fiind promisă și achitarea tranșei rămase, de 53%.

În ultimul an, profitul companiei a scăzut de 28 de ori

Cele mai mari ajutoare aprobate au ajuns la suma de 800.000 de euro pe firmă (3.940.800 lei). Doar un număr de 74 de companii au reușit să obțină atât drept compensație de la stat pentru scăderea activității în anul 2020 față de anul 2019, ca urmare a măsurilor restrictive, decise de guvernanți pentru combaterea pandemiei COVID-19.

ADVERTISEMENT

Firma lui , beneficiază și ea de un ajutor substanțial de la stat, chiar dacă respectiva companie nu s-a calificat pentru cuantumul maxim acordat. Potrivit FANATIK, compania prin care Mandachi își derulează afacerile din domeniul HoReCa a primit un ajutor de pandemie de 2.753.952 lei.

În 2019, firma înființată de Mandachi a avut o cifră de afaceri de aproape 73 de milioane de lei, pentru ca în 2020 totalul să scadă la 43 de milioane lei. Și profitul firmei prin care își desfășoară activitatea lanțul de restaurante Spartan a scăzut dramatic: în 2019, profitul a fost de 11.554.092 lei, iar în 2020 a coborât până la 406.499 lei.

ADVERTISEMENT

Mandachi a deschis primul restaurant în 2012, cu 50.000 euro

Născut la Călărași, Ștefan Mandachi – de profesie avocat – s-a stabilit de ani buni la Suceava, terminând mai întâi Dreptul la Iași, dar și un master în Științe Penale. În 2012, cu o investiție de 50.000 de euro, Mandachi și-a deschis primul restaurant, dezvoltându-și apoi treptat afacerea.

“Încet-încet, am pus pe planul doi avocatura și m-am focalizat pe business. Eu am cochetat în facultate cu mai multe idei de business, ideea de restaurant a fost una dintre ele, însă am fost motivat de ideea de extindere, de dezvoltare pe orizontală, în lanț.

ADVERTISEMENT

S-a ajuns la un restaurant fast-food pentru că am avut o oportunitate să deschid în mall-ul din Suceava. Am început să mă focalizez pe ideea de restaurant și odată cu vizita mea în America pentru dezvoltare de franciză și niște cursuri”, a povestit Mandachi despre începuturile afacerii sale.

Devenit celebru după campania de protest împotriva lipsei autostrăzilor

, când s-a aflat în spatele campaniei #ȘÎEU, luând atitudine împotriva lipsei infrastructurii rutiere din țară, dar mai cu seamă din Moldova.

ADVERTISEMENT

Pe 15 martie 2019, Ștefan Mandachi a chemat întreaga societate la o pauză de 15 minute, începând cu ora 15:00, în semn de protest pentru lipsa autostrăzilor din România. Campania lui Mandachi a avut atunci ecouri sociale majore, mii de companii și milioane de români solidarizându-se cu demersul său.

Tot în 2019, Ștefan Mandachi a fondat alături de fratele său geamăn Asociația Umanitară Jeni Mandachi, în memoria mamei sale, care a murit în 2018. Asociația finanțează cazuri umanitare și legate de adopția câinilor fără stăpân.