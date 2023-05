Ștefan Târnovanu, premiat de Gigi Becali deși a „îngropat-o” pe FCSB cu Farul: „I-am triplat salariul!”. Ce ofertă a venit pe numele lui Andrea Compagno

Patronul vicecampioanei României a dezvăluit că i-a triplat salariul lui Ștefan Târnovanu, pe care nu l-a certat pentru greșelile din meciul decisiv cu Farul, spunând că tot tânărul portar a adus-o pe FCSB în situația de a se lupta la titlu.

Ștefan Târnovanu, premiat de Gigi Becali deși a „îngropat-o” pe FCSB cu Farul

Ștefan Târnovanu a fost , iar patronul FCSB-ului a dezvăluit că i-a triplat salariul și că nu i-a spus nimic după greșelile făcute în meciul decisiv cu Farul.

„Târnovanu a greșit la două goluri, la golul doi a greșit că el trebuia să respingă în corner, nu în față. N-am spus nimic despre el. El m-a adus în situația asta să ne batem la titlu. Dacă i-am triplat salariul, am încredere în el.

Dacă am o ofertă pentru Andrei Vlad, îl las să-și facă viața lui, am un copil de 17 ani, am unul de doi metri și ceva și o să ajungă și ăla mare portar”, a spus Gigi Becali, conform .

FANATIK SUPERLIGA

Ștefan Târnovanu a jucat 48 de meciuri în toate competițiile pentru FCSB, având 10 meciuri fără gol primit, însă a avut mai multe meciuri în care paradele sale au contribuit decisiv la câștigarea punctelor pentru echipa sa.

1.500.000 de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform transfermarkt.com

„Am o ofertă de 2,5 milioane pentru Compagno!”

și a spus că are o ofertă de 2.500.000 de euro pentru Andrea Compagno, explicând că va lua doi atacanți, în cazul în care italianul va fi vândut, în caz contrar va mai lua un singur atacant.

„Mai rămâne și Compagno. Avem o ofertă pentru el, să vedem dacă ne înțelegem. Dacă pleacă el, vin doi atacanți, dacă rămâne el, luăm un singur atacant. Eu am o ofertă pentru el de două milioane și jumătate.

Nu mă interesează pe mine ce spune Vivi Răchită. Răchită bate câmpii, treaba lui, nu mă interesează pe mine. Nu o să-l întreb pe elefant ce zice șoricelul”, a mai spus Gigi Becali.

Andrea Compagno a jucat 31 de meciuri, în toate competițiile pentru FCSB, reușind să marcheze 16 goluri și să ofere 1 pasă decisivă. Atacantul italian a venit la FCSB de la FC U Craiova 1948 la finalul lunii august, în schimbul sumei de 1.500.000 de euro.

2.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrea Compagno, conform transfermarkt.com