Stela Popescu şi Alexandru Arșinel, cuplul de aur al teatrului românesc. Cum au ajuns să joace împreună

Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format cuplul de aur al teatrului românesc. Cum au ajuns cei doi mari actori să joace împreună?

Stela Popescu şi Alexandru Arșinel, cuplul de aur al teatrului românesc

Lumea teatrului din România este în doliu după ce Alexandru Arșinel s-a stins din viață joi, 29 septembrie 2022. , pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Alexandru Arșinel a jucat timp de zeci de ani pe scenă alături de buna lui prietenă, marea actriță Stela Popescu, decedată în noiembrie 2017.

După moartea Stelei Popescu, Alexandru Arșinel a fost devastat de durere. La acel moment actorul a mărturisit că, odată cu actrița, s-a dus și o parte din el.

ADVERTISEMENT

Cei doi au jucat împreună pe scenă timp de aproape patru decenii. Au început să facă echipă din 1978, iar aparițiile lor au bucurat sute de mii de spectatori de-a lungul timpului.

În urmă cu ceva timp, Alexandru Arșinel a povestit cum a ajuns să fie partenerul de scenă al Stelei Popescu.

ADVERTISEMENT

Totul a început întâmplător, după ce actorul Ștefan Bănică, partenerul actriței la acea vreme, nu a putut să-și facă apariția la un spectacol. Arșinel a fost cel care i-a luat locul, iar de atunci el și Stela Popescu au avut mii de spectacole.

“Totul a început dintr-o întâmplare. (…) Actorul Ştefan Bănică, la vremea aceea partenerul de scenă al Stelei, nu a putut să onoreze un spectacol şi aveau nevoie de altcineva cu care să joace.

ADVERTISEMENT

Până la urmă eu am fost cel care l-a înlocuit, apoi am dus la bun sfârşit tot proiectul din vara acelui an şi, pentru că a fost un mare succes, de atunci am rămas împreună o viaţă.

ADVERTISEMENT

Am făcut mii de spectacole.”, povestea Alexandru Arșinel, notează .

Atunci când a fost întrebată dacă s-a plictisit de partenerul ei de scenă, cu care a jucat timp de 40 de ani, Stela Popescu a oferit un răspuns amuzant.

“Eh..eu de el m-am cam plictisit. Dar nu m-am plictisit de teatru.”, declara regretata actriță.

Alexandru Arșinel a murit la 83 de ani

Alexandru Arșinel a murit joi, 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani, din cauza mai multor probleme de sănătate.

Actorul se afla internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din Capitală încă de la jumătatea lunii septembrie.

Starea marelui actor s-a înrăutățit în ultimele zile, iar , după cum a scris FANATIK în urmă cu o săptămână.