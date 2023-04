Steliano Filip, imagini de colecție de la botezul său! E penticostal: „Suntem 9 frați”. Video

Steliano Filip este cunoscut drept unul dintre cei mai credincioși fotbaliști, deși a fost implicat în nenumărate scandaluri. , jucătorul lui Mezkovesd are o viață religioasă activă.

Steliano Filip a făcut senzație pe internet cu imaginile de la botezul său: „Ai ales să joci într-o echipă câștigătoare”

Fostul internațional român este unul dintre puținii fotbaliști de la noi care sunt penticostali și . Fundașul stânga vine dintr-o familie religioasă: „Am venit cu soția, părinții, frații, sora, cumnatul, prietenii”.

ADVERTISEMENT

Într-un clip devenit viral pe Tik-Tok, Steliano Filip pare extrem de emoționat în timpul ceremoniei în care a fost botezat: „Cea mai mare bucurie pentru noi ar fi ca atunci când dai un gol să arăți cu mâna sus. Domnul este Dumnezeul care te binecuvintează”, a transmis pastorul, în lăcașul de cult umplut până la refuz de enoriași și de familia fotbalistului.

@Elena Bmg

Totul s-a întâmplat în perioada în care Steliano evolua la Viitorul Constanța: „Sunt din Timișoara, sunt penticostal. Părinții mei așteaptă de mult acest pas. Suntem 9! Eu sunt al doilea. Am o soră mai mare și mai am șapte frați. Joc fotbal de la 7 ani și acum fac 25 de ani. Am emoții mari”.

ADVERTISEMENT

Pastorul a încercat să îl liniștească și a făcut și o glumă: „Salută-l pe domnul Hagi acum. Domnul să vă ajute, să facă o lucrare frumoasă pentru pruncii din țara noastră! Și eu să mă lupt să pot să-i bag aici în botez. El să-i bage în prima ligă și eu aici!”.

Fotbalistul, mărturii în fața lui Dumnezeu: „Vei vedea că vei avea succes și pe linie sportivă”

Pastorul a continuat predica și îl asigura că a făcut cea mai bună alegere: „Domnul să te binecuvânteze! Suntem fericiți și mulțumim lui Dumnezeu și niciodată să n-auzim vești rele, ci numai bune. Și vreau să îți promit ceva în fața oamenilor: că începând de astăzi, viața ta se va schimba și din punct de vedere sportiv!

ADVERTISEMENT

Și lucrurile care nu ți-au plăcut, Dumnezeu le va da la o parte și vei vedea că vei avea succes și pe linia aceasta, dar în mod special ca un copil al lui Dumnezeu. Suntem fericiți. Eu mă bucur pentru tine Steliano că ai ales să joci într-o echipă câștigătoare.

Fotbalistul, botezat la aproape 25 de ani

Pentru că nu trebuie să uiți asta niciodată: cu Hristos vei birui. Crezi că el este Domnul și Mântuitorul vieții tale? Și crezi că toate păcatele tale au fost iertate prin sângele Domnului Nostru Iisus Hristos?”, i-a transmis pastorul, iar fotbalistul a răspuns sigur pe el: „Da, cred!”.

ADVERTISEMENT

Înainte să fie scufundat în apă, Steliano Filip a trebuit să mai răspundă pastorului la câteva întrebări: „Ești hotărât mai departe cu Domnul?”, ‘Da, toată viața!’.

ADVERTISEMENT

„Și ca acolo unde viața te va purta să Îl mărturisești pe El?” ‘Da!’. „Dumnezeu să te binecuvânteze!”. „La porunca Domnului Nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și-al Sfântului Duh”, a fost finalul ceremoniei.