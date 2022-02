Steliano Filip și Plamen Iliev nu se lasă și vor să rezilieze acum înțelegerile cu Dinamo! Cum încearcă să îi convingă pe șefi. Exclusiv

Steliano Filip și Plamen Iliev au declarat la începutul pregătirii că nu mai vor să joace pentru Dinamo, deși noul antrenor, Flavius Stoican, a declarat la prima conferință de presă că are nevoie de ei pentru a doua parte a sezonului.

Steliano Filip și Plamen Iliev nu se lasă și vor să rezilieze acum înțelegerile cu Dinamo!

Însă, cei doi au spus clar că nu vor să mai evolueze și să audă de Dinamo. Ambii au spus că au primit telefoane de amenințare din partea suporterilor, fiind luați în colimator după rezultatele slabe ale echipei.

Filip și Iliev s-au lovit de refuzul conducerii de a pleca gratis. Oficialii clubului le-au transmis că trebuie să primească Dinamo o ofertă de transfer pentru a-i lăsa să plece, rezilierea gratuită nefiind o soluție.

Filip le-a transmis șefilor că va veni cu oferta! Iliev și-a trimis avocații la club

Discuțiile dintre cele două părți care durează deja de mai bine de o lună nu au ajuns la niciun rezultat. Din informațiile FANATIK, Filip și Iliev nu au renunțat la inițiativele de a deveni liberi de la Dinamo nici acum.

Steliano Filip le-a transmis șefilor că va veni el cu o ofertă de la o echipă pentru a fi lăsat să plece de la echipă. FANATIK a aflat că Plamen Iliev își va trimite în cursul săptămânii viitoare la club pentru a discuta posibilitățile de reziliere.

Filip: “Nu este vorba de orgoliu, efectiv nu mai pot continua, s-au adunat foarte multe”

Portarul bulgar mai are contract până în vară. În cazul lui este ceva mai complicat. Fundașul are contract până în 2023 cu echipa. El s-a arătat dispus să renunțe și la niște bani din salarii pentru a fi lăsat liber:

“Nu sunt lăsat să plec. Eu mi-am spus dorinţa, îi mulţumesc lui Mister că m-a înţeles. Nu este vorba de orgoliu, efectiv nu mai pot continua, s-au adunat foarte multe. Am primit telefoane, am fost ameninţat de unii suporteri. Mi-au spus că ştiu unde locuiesc, că o să mă urmărească, că o să văd eu ce păţesc.

“Probabil că după ce au aflat că am această ofertă mi-au spus să vin cu bani”

Conducerea îmi spusese că mă aşteaptă la reziliere, că antrenorul nu mă mai doreşte. După acel moment am fost întrebat dacă vreau să merg în Ungaria, liber. Am aşteptat, am vorbit şi cu Mister Stoican după, am încercat să revin lângă echipă. Din păcate nu se mai poate.

Am fost la antrenamente, am încercat să fiu lângă echipă. Mister m-a înţeles, nu sunt concentrat, nu vreau să-i încurc. Probabil că după ce au aflat că am această ofertă mi-au spus să vin cu bani. Eu am două luni restanţă, pot renunţa la banii din salariu”, a spus Filip pentru Digisport.

Iliev și-ar fi trimis familia în Bulgaria de teama fanilor!

nu a ieșit public prin declarații, însă Flavius Stoican a declarat că bulgarul i-a transmis că a primit amenințări și că și-a trimis familia în Bulgaria de teama fanilor, iar în aceste condiții el nu mai poate continua la club.

Șefii au fost până acum de neclintit și au motivat refuzul de a-i lăsa pe cei doi liberi de contract pe motiv că sunt jucători valoroși cu o anumită cotă. O rezilere fără a încasa niciun ban ar însemna devalizarea unui club și așa greu încercat din punct de vedere financiar.

Rămâne de văzut dacă cei doi fotbaliști vor avea câștig de cauză în următoarea perioadă, mai ales că au ieșit din planurile lui Flavius Stoican, campionatul fiind în plină desfășurare.

“Dacă Dinamo își permite să mă plătească până la vară sau un an și jumătate cât mai am contract, este decizia lor. Dar, eu nu mai pot continua”, Steliano Filip