Strategia lui Gigi Becali la FCSB, dezvăluită: “Într-un an, doi, chiar e posibil să se retragă!”. Video exclusiv

FCSB a terminat la egalitate cu Oțelul în Cupa României, scor 0-0, și are doar două puncte după primele două etape. Calificarea în sferturile de finală este aproape compromisă pentru echipa pregătită de Mihai Pintilii.

VEZI VIDEO MAI JOS

Dănuț Lupu, concluzie la FANATIK SUPERLIGA după Oțelul – FCSB 0-0, rezultat care îi lasă pe oaspeți departe de sferturile Cupei. “Pe Gigi îl interesează să vândă un jucător, doi”

La Galați, FCSB a folosit o formulă experimentală, . Strategie care nu a dat roade și, după un joc modest contra unei echipe de Liga 2, FCSB este la un pas foarte mic de eliminarea din Cupă.

ADVERTISEMENT

La mijlocul sezonului, FCSB pare să fi ratat deja cam toate obiectivele. Prestații modeste și ultimul loc în grupa de Conference League, aproape eliminată din Cupa României și departe de lupta la titlu în SuperLiga. FANATIK a anunțat în exclusivitate .

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dănuț Lupu a explicat situația de la FCSB, din punctul său de vedere. Strategia lui Gigi Becali este foarte simplă și nu mai are legătură cu performanțele sportive. Singurul obiectiv al patronului este să vândă jucători.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș, dezamăgit și el de situația de la FCSB: “Nu i-a interesat nimic sezonul ăsta”

“Nu i-a interesat Cupa României. Pe Gigi până la urmă nu îl interesează nici titlu, nici Cupa României, îl interesează să vândă un jucător, doi, să ia niște bani și cu asta basta. Prin ceea ce face nu există altă explicație”, a explicat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Invitat și el în studioul FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș s-a arătat și el dezamăgit de ultimele evenimente de la fosta sa echipă. Deși a recunoscut că decizia de a menaja titularii în partida de cupă nu i s-a părut chiar atât de surprinzătoare.

ADVERTISEMENT

Nu i-a interesat nimic sezonul ăsta. Singurul obiectiv pare că a rămas să vândă câte un jucător. Într-un meci de cupă e normal să mai rotești, să oferi șansa unora care nu au meciuri în picioare. Dar era destul de previzibil că va fi un meci greu. Am văzut câtă lume vine la Galați și ce atmosferă se crează.

Pe de-o parte dacă mă uit la CFR Cluj că sunt pe minus 20 de milioane și câștigă titlul de cinci ani și ajung în cupele europene și în primăvară… Acum nu știu cum arată, dacă există un bilanț la FCSB. Patronul FCSB o mai băga pe aia cu plapuma, să aibă picioarele acoperite. Ăsta pare a fi obiectivul”, a spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu este convins că Gigi Becali se va retrage din fotbal în decurs de un an sau doi: “A îmbătrânit și el. Nu mai are nebuneala pe care o avea”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dănuț Lupu a lansat o ipoteză chiar mai pesimistă pentru FCSB. Este convins că Gigi Becali se va retrage din fotbal în următoarea perioadă, peste un an sau doi.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

“N-ar fi de mirare, dacă o ține în ritmul ăsta, într-un an sau doi să se retragă. Poate vrea să vândă niște jucători, să facă niște încasări… A îmbătrânit și el. Nu mai are nebuneala aia pe care o avea altădată. Dacă nu mai are rezultate… Te joci cu o jucărie, la un moment dat te plictisești de ea.

Trebuie să recunoaștem că FCSB pentru el a fost un joc. Dar un joc care i-a ieșit și i-a adus bani. Trebuie să recunoaștem că e singura echipă care e pe plus. Nu joacă nici în Champions League, nici într-o cupă, nu ia campionatul, dar e pe plus. Când te înjură puțin lumea… Borcea cum a făcut? Te cam saturi”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.