Succes românesc: Bitolia Gallery a uimit Dubaiul! Creațiile Phoenix cu fulgi de struț au făcut senzație pe podiumul de modă. Video

Când spui Bitolia Gallery primele cuvinte care îți explodează în minte sunt bun gust, rafinament, eleganță și originalitate. Iar dacă vrei să strălucești cu adevărat indiferent de ocazie, o rochie din Colecția Phoenix este alegerea perfectă! Nu o spunem noi, ci povestea creațiilor Bitolia care este, pur și simplu, fascinantă…

Prezentare fastuoasă la exclusivistul hotel “The Adress”

După ce a , iar designerul Oana Livia Badea a privit cu mândrie cum elita locală, diplomați, oameni de afaceri importanți din Emirate sau cei mai valoroși creatori de modă români i-au admirat creațiile, realizate împreună cu inspiraționalul designer Denis Predescu.

Oana Badea și-a etalat creațiile Bitolia Gallery în cadrul celui mai important eveniment de fashion din Dubai, organizat în exclusivistul hotel din inima Emiratelor, “The Address”.

Ambasadori, oameni de afaceri și frumuseți exotice, la evenimentul Bitolia Gallery

Show-ul de modă, desfășurat zilele trecute în fața miliardarilor arabi, a fost organizat și girat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), iar distinsa creatoare s-a aflat în centrul atenției cu cea mai spectaculoasă și nouă colecție. Prezentarea Oanei Badea s-a bazat pe un show, realizat cu modelele locale, iar printre cei care i-au admirat ținutele-unicat s-au aflat ambasadorul României la Abu-Dhabi, Adrian Macelaru, și consulul general din Dubai, Nicoleta Loredana Teodorovici.

Femeie de afaceri, avocat, mamă a trei copii și creatoare de frumos, Oana Badea a impresionat din nou pe covorul roșu într-o rochie aurie din colecția Bitolia Phoenix. Zâmbetul fermecător și distins, finețea discursului și pasiunea pentru modă a marii revelații din domeniu reprezintă doar câteva dintre atuurile care au adus Bitolia Gallery în atenția celor mai influenți parteneri din Emiratele Arabe Unite.

Creatoarea de modă Oana Badea: “Colecția Phoenix a devenit un proiect de suflet. Etapele renașterii se derulează treptat, pregătindu-vă pentru o nouă și colosală surpriză”

„Am trecut prin vremuri atipice cu toții, am încercat să facem față, păstrând linia cu care Bitolia Gallery și-a început activitatea acum 2 ani, precum și pasiunea eternă pentru frumos și modă. Astfel, manifestul și întregul concept al colecției PHOENIX sunt un strigăt metaforic pentru revenire, pentru o revitalizare a socialului, a artei, a frumosului, a interacționării, planuri despre care știm cu toții cât au avut de suferit în ultimii doi ani. Aceste direcții m-au impulsionat enorm, fiindcă am descoperit un nou mod de a exprima trăiri și ideologii, colecția PHOENIX devenind cu adevărat un proiect de suflet. Perseverența, dedicarea și munca pentru a ajunge cu acest mesaj la public au venit natural, firesc, mai ales că am avut parte și de susținerea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, toate piesele s-au aranjat firesc, PHOENIX zburând pe deasupra celor mai importante și luxoase scene, naționale sau internaționale.

Și … vă promit că povestea va continua, etapele renașterii se derulează treptat, în mai multe acte, PHOENIX pregătindu-se pentru o nouă și colosală surpriză la reîntâlnirea cu voi…”, spune Oana Badea.

“Ideea rochiilor Phoenix a venit într-o după-amiază plină de inspirație, cu o ceașcă de ceai în mână”

Despre rochiile PHOENIX, care au impresionat pe scena orientală a superbului hotel The Address din Dubai, am aflat că au fost realizate cu pasiune și cu scopul de a scoate în evidență originalitatea, simțul estetic. Laitmotivul colecției sunt fulgii de struț, care înnobilează fiecare ținută și îi conferă un aer sensibil, pur, dinamic.

“Într-o după-amiază plină de inspirație, cu o ceașcă de ceai în mână, la Galeriile Bitolia, din centrul Bucureștiului, o clădire monument istoric care impresionează prin designul interior somptuos și aerul inspirațional, doamna Badea a observat cum grațioșii fulgi de struț, de pe o rochie expusă la fereastră, pluteau, chiar dansau, în bătaia vântului…

De aici a venit inspirația, laitmotivul colecției fiind fulgii de struț ce înnobilează fiecare ținută și îi conferă un aer sensibil, pur, dinamic. Au fost create texturi complexe de penaj, măiastra pasăre fiind în centrul atenției. Au fost dezvoltate linii complexe, dar relaxante, care au stabilit conceptul de couture confortabil”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Fanatik, Denis Predescu, talentatul designer ce a însoțit-o pe Oana Badea și la Paris Fashion Week, și la Dubai.

Exclusivistul eveniment Bitolia Gallery din Emirate a găzduit și colecțiile altor creatori de modă celebri din România, cum ar fi cunoscuții

Naistul Nicolae Voiculeț și soprana Iana Novac au încântat selecta audiență cu repertoriul lor sensibil.

Colecția PHOENIX și alte produse de calitate propuse femeilor cu stil pot fi admirate pe site-ul Bitolia Gallery, , precum și pe conturile Bitolia Gallery de pe și