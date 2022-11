Suferința uriașă prin care a trecut o fetiță la aniversarea de 3 ani. Niciun invitat n-a venit la ziua ei

prin care a trecut o fetiță la aniversarea de 3 ani. Niciun invitat n-a venit la ziua ei. Întreaga întâmplare a fost povestită pe rețelele de socializare chiar de mama sa, Breanna Strong, în vârstă de 27 de ani.

Dezamăgirea prin care a trecut o copilă la ziua de naștere. Nimeni nu a venit la petrecerea de 3 ani

Femeia din Salt Lake City, Utah, Statele Unite ale Americii, a devenit virală în social media după ce a mărturisit că a organizat o petrecere fabuloasă pentru ziua de naștere a fiicei sale. Avery a împlinit 3 ani recent.

Din păcate, copila avea să trăiască o mare suferință weekendul trecut. Niciunul dintre 27 de copii care erau invitați la a fetiței nu a ajuns la eveniment, în ciuda faptului că 13 dintre părinți au confirmat prezența.

Acum mama copilei a vorbit despre experiența neplăcută prin care a fost nevoită să treacă fetița. Micuța de numai 3 ani a fost completat devastată și nici măcar nu s-a putut bucura de tortul special comandat cu tema Frozen.

Breanna Strong a explicat că fetița a stat singură și a mâncat pizza la locul de joacă închiriat pentru această ocazie și unde copiii aveau la dispoziție tobogane gigantice, bazine de bile și tuneluri.

„Am creat propria invitație și am trimis-o mai multor prieteni, cu răspunsul: «Vom fi acolo. Abia aștept, copiii vor fi atât de încântați». Am creat chiar și un eveniment pe Facebook. Am invitat 13 familii diferite, cu 27 de copii.

Cu o zi înainte de petrecerea de naștere au fost șapte familii care au spus că vor veni. Mă gândeam la 13 copii care urmau să vină”, a povestit Breanna Strong pentru .

Explicațiile primite de mama lui Avery

Mama lui Avery a mai declarat că în ziua aniversării fiicei sale trei dintre familii aveau să-și schimbe răspunsul și au anulat în ultimul moment. Aceștia nu au oferit nicio explicație, în timp ce alții au mărturisit că sunt bolnavi.

Cu toate acestea a plecat de acasă și s-a îndreptat spre locația unde urma să se desfășoare petrecerea aniversară. Le-a trimis mesaje prietenilor pentru a-i întreba pe unde sunt, însă nimeni nu i-a mai răspuns.

„Au mai trecut 15 minute și am știut că nu vor veni. Am fost complet devastată când am văzut-o pe fiica mea stând singură în timp ce își mănâncă pizza. Nici nu i-am tăiat tortul. Mi-a frânt inima”, a mai spus Breanna Strong.