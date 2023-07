Universitatea Craiova a început cu dreptul noua stagiune din SuperLiga. Echipa lui Eugen Neagoe a câştigat cu , după golurile marcate de Andrei Ivan şi Jovan Markovic.

Suma fabuloasă plătită de urgență de Rotaru la Universitatea Craiova: “O să plătesc 5.000.000 de euro!”

Patronul Mihai Rotaru nu renunţă la ideea de a face un pas în spate în ceea ce priveşte finanţarea, dar până să vină noi investitori, Rotaru a virat 5.000.000 de euro în conturile clubului:

“Au început primele discuţii. Depinde doar de mine, o să avem nişte reguli privind finanţarea echipei, comportamentul… Lucrăm la o conduită. Nu suntem în grabă pentru că eu am dat drumul.

Voi avansa eu sumele şi ulterior se va stabiliza situaţia. O să plătesc 5.000.000 de euro. Suntem deja în procedură. Iar când vor veni şi acţionarii, banii îi voi recupera ulterior.

Nu suntem sub presiune din acest punct de vedere”, a spus , finanţatorul Universităţii Craiova la FANATIK SUPERLIGA cu HORIA IVANOVICI.

Mihai Rotaru a anunţat că vrea să facă un pas în spate: “Să fiu înlocuit și să stau mai mult ca suporter”

În urmă cu o săptămână, Universitatea Craiova a tranşat lupta din instanţă pentru palmares, stemă şi nume în faţa rivalei din oraş, FC U Craiova. Imediat după, Mihai Rotaru a declarat că va face un pas în spate:

“E victoria orașului, nu a mea! Fiind o luptă în instanță, care a durat aproape 10 ani de zile, este o satisfacție.Poate e cea mai importantă victorie după câștigarea stemei și cea a dreptului de a folosi numele. Avem acum practic sfânta Treime. Cum am mai spus-o ele trebuie să fie și să aparțină orașului!

Este definitivă și executorie, șansele tind spre zero să se schimbe ceva, noi am câștigat și pentru că fusese speța în prezența stemei și a denumirii.

Am spus că trebuie să găsim alte soluții, am anunțat și orașul Craiova, pentru că merită orașul să aibă o echipă și să fie o echipă mare. Eu am ajutat să renască echipa, am avut chiar niște momente foarte bune, dar n-am reușit să fac o echipă mare.

Am anunțat că trebuie să găsim alte soluții. Eu nu voi lăsa Universitatea Craiova să moară, dar trebuie să găsim soluții, să fiu înlocuit și să stau mai mult ca suporter, să investesc anual 1 milion-1 milion și jumătate de euro”, a spus Rotaru săptămâna trecută.