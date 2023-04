Sumă imensă pentru refacerea planșeului din Piața Unirii, alocată de Guvern. Motivația: „Riscuri semnificative privind dreptul la viață și integritate fizică”

Guvernul României urmează să suporte costurile refacerii planșeului din Piața Unirii din centrul Capitalei, prin includerea acestui proiect în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Includerea în acest program se va face printr-o derogare de la actele normative care reglementează Programul „Anghel Saligny”, fiind invocată amenințarea la adresa dreptului la viață și siguranță fizică, generată de riscul de colaps al structurii care acoperă râul Dâmbovița.

Planșeul din Piața Unirii, prea scump pentru Primăria Sectorului 4

Costurile foarte mari nu pot fi acoperite din bugetul Sectorului 4, în administrarea căruia se află Piața Unirii, astfel că Guvernul, prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale, va suporta cea mai mare parte a costurilor. Valoarea estimată a lucrărilor este de nu mai puțin de 763.353.087,680 lei, dintre care 750.751.800,690 lei vor proveni din bugetul de stat, iar restul de la primăria de sector.

a fost instituit prin OUG 95/2021, iar administrațiile locale au depus ulterior proiecte pentru care au cerut finanțare de la bugetul statului. Refacerea planșeului din Piața Unirii din București nu a fost pe această listă, însă în urma finalizării expertizei făcute în 2022 a reieșit că structura are nevoie urgență de consolidare întrucât este puternic deteriorată și există chiar riscul al colapsului parțial sau chiar complet.

În consecință, Primăria Sectorului 4 a depus la Ministerul Dezvoltării, pe 24 martie 2023, expertiza tehnică și proiectul „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”, prin care a cerut finanțare de la Guvern, astfel că, la scurtă vreme, MDR a elaborat proiectul de ordonanță de urgență prin care ar urma ca lucrările să fie finanțate prin „Anghel Saligny”.

„Menținerea situației actuale a planșeului Unirii expune populația la riscuri semnificative care afectează drepturile fundamentale la viață și la integritate fizică, garantate de Constituția României, fapt dovedit prin expertiza mai sus menționată, conform căreia degradările pot avansa rapid și pot genera colapsul total sau parțial al planșeului.

De asemenea, rămânerea statului în pasivitate cu privire la finanțarea lucrărilor necesare propuse prin expertiză conduce la încălcarea indirectă a drepturilor fundamentale la viață și la integritate fizică a persoanelor, deoarece, într-o astfel de situație, lipsește garanția reală a respectării acestor drepturi, atât timp cât statul deține un mecanism de finanțare existent și funcțional, cum este cazul acestui Program, însă nu întreprinde demersurile pentru includerea acestui obiectiv în cadrul Programului”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Pericol major pentru circulația rutieră și pentru metrou

Ordonanța de urgență care urmează să intre pe agenda Guvernului va permite, prin derogare, includerea refacerii planșeului în Programul „Anghel Saligny”. Includerea nu va restrânge numărul proiectelor care vor fi finanțate prin acest program întrucât fondurile prevăzute deja vor fi suplimentate de la bugete cu cele 750 de milioane care vor fi necesare pentru refacere.

Pericolul presupus de starea planșeului a devenit cunoscut în luna ianuarie a acestui an când a publicat rezultatele unei expertize făcute la finele anului 2022 care arăta starea de profundă deteriorare a construcție care acoperă Dâmbovița pe o lungime de 360 de metri. Peste planșeu trece , iar sub el se află stațiile de metrou Unirii 1 și Unirii 2. Experții arătau că armăturile corodate și betonul exfoliat ale construcției care datează din anii 30 ai secolului trecut au slăbit rezistența structurii.

„Din acest motiv recomandăm ca lucrările de reabilitare și consolidare, aplicând oricare din soluțiile prezentate în cuprinsul expertizei, să înceapă cât mai curând posibil pentru a evita avansarea rapidă a degradărilor existente și un colaps nedorit al structurii sau a unor părți din aceasta”, se spunea în expertiză.

În document erau avansate două soluții de remediere a problemelor. Prima era consolidarea structurii existente, care are avantajul că are un cost mai redus și o influență mai redusă asupra traficului în zonă. Pe de altă parte, nu ar rezolva problema umidității excesive și a dificultăților de întreținere, astfel că ar reprezenta doar o amânare până la intervenții mai de amploare. A doua variantă ar presupune înlocuirea completă a structurii. Chiar dacă această soluție este mai scumpă, iar lucrările ar dura mai mult, are avantajul major că nu ar mai fi necesare noi intervenții în următoarea sută de ani.

Primăria Sectorului 4 preciza că există deja un studiu de fezabilitate realizat și că lucrările ar putea începe în a doua jumătate a anului 2024. Nu preciza însă care din cele două variante propuse de experți a fost aleasă. De altfel, acest lucru nu este precizat nici în proiectul ordonanței de urgență elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, însă suma enormă alocată este un indiciu că este preferată o construcție integral nouă.