Suma neașteptată plătită de 6 români la o masă în Thassos. Mulți au rămas surprinși când au văzut bonul fiscal

Thassos este de departe destinația preferată a multor români. Plajele sunt spectaculoase aici, prețurile nu sunt chiar atât de piperate, iar mâncarea este și ea una cât se poate de delicioasă.

Suma neașteptată plătită de 6 români la o masă în Thassos

Vara aceasta, românii care au ajuns în Grecia au avut parte de aventuri, unele plăcute, altele mai puțini plăcute. , iată că altele au avut mai mare noroc.

De această dată însă, vă prezentăm experiența a șase români care au decis să se bucure de niște preparate în Thassos. Un bărbat a publicat nota de plată primită pe un grup de Facebook, împărtășind cu alții experiența sa.

Acesta a mers la un restaurant din Thassos, alături de alte cinci persoane. Ce au consumat? Băuturi, dar și feluri principale de mâncare, inclusiv salate. Cât a costat totul? 80 de euro, adică în jur de 400 de lei.

Nu este clar dacă românul a fost mulțumit sau nu de nota de plată, cert este că mulți internauți au fost surprinși. Mai exact, nu puțini au fost cei care au spus că nota de plată a fost cu adevărat una mică. Având în vedere că este vorba despre șase persoane, dacă ar fi să împărțim la fiecare în parte, nimeni nu ar plăti mai mult de 70 de lei.

Experiența neplăcută a unei românce în Grecia

Un exemplu este cel al unei românce. Femeia a mers la o tavernă tot în Thassos și a avut parte de o experiență complet neplăcută. În momentul în care a văzut nota de plată a fost de-a dreptul șocată.

”Am fost astăzi in Aliki. La prânz am mâncat la taverna/ terasa la care stăteam pe șezlong. Ne-au dat meniu, însă ne-au propus o porție de pește proaspăt. Toate bune și frumoase. A venit peștele, mare, ce este drept.

Nota la final: 60 de euro porția. Am înțeles apoi de la alți turiști că se practică metoda asta acolo. Peștele nu este în meniu, să îi poți vedea prețul. Greșeala noastră a fost că nu am întrebat, însă, am înțeles că oricum ei spun prețul la 100 g și apoi te trezești cu nota de stele Michelin. Am scris asta aici pentru cei ce ajung acolo, să știe la ce să se aștepte”, a scris românca pe grupul .