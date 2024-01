Suma uluitoare cheltuită de Bănel Nicoliță cu muzicanții la nuntă: „Am ieșit pe minus, vă jur!”

Fostul mijlocaș dreapta a preluat din generozitatea patronului său și a făcut o nuntă la care nu s-a gândit la bani. Nicoliță a returnat o parte din plicuri și a ieșit pe minus la final de eveniment.

Adrian Minune a cântat la nunta lui Bănel Nicoliță

Într-un moment de maximă sinceritate, Bănel Nicoliță a povestit la FANATIK SUPERLIGA amănunte neștiute de la nunta cu fosta soție Cristina și a dezvăluit în premieră suma uluitoare pe care a cheltuit-o cu muzicanții.

“Dar nu au fost și distracții, în sensul în care o luasei razna? Că aveai bani și că nu mai conta? Gagici, lăutari… Nu erai cu lăutari?”, a întrebat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

“Nu, nu am fost genul. Eu sunt Bănel Nicoliță. Nu știu dacă am dat de 10 ori bani la lăutari, vă spun sincer. Nu mă duc să arunc cu banii, nu sunt genul. Și a fost la nunta mea Adrian Minune.

Lui Adrian Minune i-am dat 7.500 de euro și restul la dedicații pentru că ala era ritualul. 7.500 plus dedicații. Dacă mama a fost fericită, nu au mai contat banii, serios, a fost cea mai frumoasă nuntă”, a spus Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță a ieșit pe minus la nuntă

„Mai ales că au fost toți foștii mei colegi alături de mine. Au fost 300 de invitați. Am avut-o pe Andra, pe domnul Enceanu. Păi am plătit numai muzica, am plătit în jur de 30.000 de euro.

Hai să zicem 30.000. Dar plicurile le-am dat înapoi celor pe care îi știam, cu care am crescut, cu oamenii care au avut grijă de mine. Eu am ieșit în minus la nuntă. Am ieșit, la cununie civilă am făcut cu 200 de persoane.

La botez la copii la fel, pe minus. Nu am fost genul să fac ceva pentru bani. Eu am vrut pentru mine să fie speciale și așa au fost. M-am bucurat de momentele acelea și nu regret nimic. Că am dat plicuri, sau că nu am dat bani”, a completat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță nu a avut o copilărie ușoară. Acesta și-a început cariera la Dacia Unirea Brăila, pentru ca mai apoi să facă pasul la Timișoara. În 2005 a ajuns la FCSB, pentru ca mai apoi să facă pasul în străinătate, la Saint-Etienne.

