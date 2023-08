Șumi a explodat după declarația lui Bocciu de la Fanatik Superliga: “Uitați-l pe Șumudică! Refuz categoric”

Arde Giuleștiul. Cristiano Bergodi este sub mare presiune după ce a pierdut cu 0-2 meciul din Giulești cu Petrolul. Chiar dacă Dan Șucu a dat asigurări săptămâna trecută că italianul are tot sprijinul conducerii, scaunul se clatină tot mai tare.

Șumi a explodat după declarația lui Bocciu la Fanatik Superliga: “Uitaţi-l pe Şumudică! Refuz să antrenez Rapidul”

Marius Șumudică, principalul nume vehiculat pentru înlocuirea lui Bergodi, a explodat în direct la tv după declarațiile de la FANATIK SUPERLIGA ale liderului de galerie, Liviu Ungurean:

Pentru ceea ce a spus Bocciu, pentru ceea s-a întâmplat în tot acest an, Șumudică nu va antrena Rapidul. Uitați-l pe Șumudică. Eu în acest moment, refuz să antrenez Rapidul. Cum adică aveți nevoie de profesioniști?

Păi eu vin de pe stradă sau ce? Nu e nevoie de Șumudică, foarte bine. Susținerea pe care a avut-o Bergodi nu a avut-o nimeni pe Giulești. Ni-meni. Mă uit acum la domnul Angelescu, stă cu mâna la falcă.

“Pentru ce a spus Bocciu și pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an”

Eu înțeleg că probabil este o tragedie pentru ei ceea ce s-a întâmplat acolo, dar eu cred că acum cel mai bun lucru este ca suporterii și toată lumea ar trebui să își susțină antrenorul și echipa.

Uitați-l pe Șumudică. Refuză categoric să preia echipa în acest moment. Pentru ce a spus Bocciu și pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an”, a spus Marius Șumudică la Digisport.

Bocciu: “Acum nu vrem noi să mai vină Șumudică. Acum noi vrem să vină profesioniști”

, lăsând de înțeles că antrenorul ar putea să se compromită dacă va veni în acest moment al sezonului:

“Bergodi nu are vină, a fost adus… când am intrat la voi și am zis că e momentul să vină Marius Șumudică, nu s-a vrut să vină Marius Șumudică. Acum nu vrem noi să mai vină Șumudică.

Acum noi vrem să vină profesioniști, oameni care să își facă treaba cum trebuie. Ce să facă Șumudică, să îl înjurăm și pe el. A venit Bergodi să lucreze pe filozofia lui Mutu.

Îl aducem pe Șumudică să îl compromitem? Lui Bergodi îi trebuie timp, dar Rapid e o pălărie foarte mare. Daniel Niculae e destul de bărbat, noi galeria am înjurat toți rapidiștii, când nu au fost rezultate”, a spus Liviu Ungureanu la FANATIK SUPERLIGA.

Şumudică: “Nea Mitică, scuze, asta am simțit, să nu preiau echipa”

Din cauza acestor declarații, Marius Șumudică a declarat că refuză să mai preia Rapidul în acest sezon și spune că se va prezenta la meciul cu Farul, programat duminică, de la ora 18:15, pentru că nu mai pune niciun fel de presiune. Antrenorul i-a cerut scuze lui Mitică Dragomir, care l-a cerut urgent la Rapid în emisiunea :

“Voi veni la meci pentru că, cel puțin sezonul ăsta, am declarat că nu mă voi întoarce la Rapid. Nu mai pun niciun fel de presiune. Nu se va mai interpreta în niciun fel. O să merg într-un colț de tribună.

Vin cu eșarfa la gât, sa susțin Rapidul. Că și așa n-am apucat să merg pe fostul stadion Giulești. . Nea Mitică, scuze, asta am simțit, să nu preiau echipa.

Am hotărât să nu preiau Rapidul. Suporterii m-au influențat de azi dimineața să nu preiau Rapidul, să nu fiu înjurat în Giulești”, a spus Șumudică la Digisport.