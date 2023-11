Șumudică a făcut show la aeroport: “Hanorac de 1.000 de euro? Doar mânecile și fermoarul costă atât!”

Șumudică s-a declarat deranjat de prețul vehiculat și a ținut să precizeze că piesa vestimentară este, de fapt, mult mai scumpă.

Șumudică, noi detalii legate de hanoracul ajuns celebru

“Sunt obosit după drum, cu stresul. E greu când iei o echipă de pe ultimul loc, cu zero puncte, și obții 5 victorii în 8 meciuri. E ok, dar deocamdată nu am realizat nimic.

Important este să rămânem în prima ligă, să facem cât mai multe puncte. În retur va fi din ce în ce mai greu, vor face toate echipele transferuri.

În România am văzut că scrieți că mă demit, voi asta știți să faceți, asta sunteți pregătiți. Că mă demit a doua zi, că am dansat, că m-am îmbrăcat cu hanorac de 1.000 de euro.

Dar voi ați calculat doar mânecile și fermoarul. Că am pantofi roșii, de parcă culoarea roșie nu mai există. Dar asta, asta scrieți voi în România”, a spus Marius Șumudică.

Șumudică, deranjat de întrebările reporterilor

Antrenorul în vârstă de 52 de ani a obținut o nouă victorie în ultima etapă, scor 3-0 cu Alanyaspor. Succesul din campionat i-a dat aripi lui Șumudică care s-a contract cu reporterii veniți la aeroport.

Ultimul succes al lui Șumudică în campionat a fost realizat cu ajutorul a doi români. Alexandru Maxim și Denis Drăguș au marcat în succesul cu numărul 5 al lui Șumudică pe banca turcilor. Drăguș a reintrat în vizorul echipei naționale după forma bună arătată alături de Șumudică.

„Ar trebui ca domnul Iordănescu să mizeze pe Drăguș în atac, având în vedere forma lui din ultima perioadă?”, a întrebat reporterul, moment în care Marius Șumudică a răbufnit: “Altă întrebare idioată. Dar chiar idioată.

Cum să vin eu acum, ce să-i spun lui Iordănescu, ‘bagă-l pe Drăguș că e al lui Șumudică?’ Iordănescu răspunde, el este antrenor și decide. Îmi puneți niște întrebări care nu își au rostul și creează polemică. Mă întrebați niște tâmpenii, mi-e și scârbă să mai vorbesc”.