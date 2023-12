Șumudică vrea să detoneze bomba: Alibec la Gaziantep! Salariul fabulos al atacantului

Denis Alibec ar putea fi protagonistul unui super transfer în această iarnă. Atacantul naționalei vrea să revină în Europa pentru a putea fi în formă la turneul final din Germania. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Marius Șumudică vrea să îl aducă pe Alibec la Gaziantep.

Denis Alibec, din nou sub comanda lui Marius Șumudică? Ce stă în calea transferului la Gaziantep

În cazul în care va ajunge în Turcia, Denis Alibec va fi al patrulea român care evoluează la Gaziantep sub comanda lui Marius Șumudică. Acolo se află deja Florin Niță, Alexandru Maxim, Denis Drăguș, dar și brazilianul Junior Morais.

În prezent, Alibec evoluează în Qatar, la Muaither SC, formație pentru care, în 10 meciuri, a marcat două goluri și a oferi două assist-uri. Atacantul în vârstă de 32 de ani, care a luat campionatul cu Șumudică, la Astra, a fost om de bază în preliminariile lui Euro 2024, unde a punctat de trei ori.

„O informație pe surse, care ne-a venit la FANATIK, Marius Șumudică încearcă imposibilul și vrea să îl transfere pe Alibec la Gaziantep. Cătălin Liță, unul dintre agenții cunoscuți, a fost la Istanbul ieri.

Problema este că e un regulament în Qatar care se pare că nu ar permite și ar trebui găsită o portiță. Liță a fost la meciul cu Kasimpașa și Șumudică l-a întrebat dacă poate să îl aducă pe Alibec.

E o problemă și cu salariul. Vorbim și de 80.000 de euro pe lună, dacă vă vine să credeți, ăsta e salariul pe care turcii trebuie să i-l plătească până în vară lui Alibec. E complicat însă regulamentul. Încearcă o variantă de împrumut.

E complicat regulamentul din Qatar, încearcă o variantă de împrumut până la vară echipa lui Șumudică, dar nu știu dacă se poate pentru că am impresia că nu se mai pot face transferuri nici sub formă împrumut, că nu se mai pot face transferuri în Qatar, au un număr. Cică ar fi o problemă de regulament.

Dar Șumudică îl vrea până în vară, dar are 80.000 de euro pe lună, bani pe care, dacă Alibec ar pleca la Șumudică, ar accepta doar dacă Gaziantep preia salariul de 80.000 de euro pe lună.

Asta e informația de ultimă oră. Șumudică vrea să dea lovitura și să îl aducă măcar până în vară chiar sub formă de împrumut să îl aducă în top. E o mână de ajutor pentru echipa națională, un gest de patriotism, un gest pe care Șumudică l-ar face pentru națională și pentru fotbalul românesc.

Șumudică vrea, Alibec vrea. Să vedem dacă se poate găsi o portiță și bineînțeles, salariul de 80.000 de euro pe lună. Chiar dacă e vorba de Gaziantep, nu sunt bani puțini”, a dezvăluit Horia Ivanovici,

Denis Alibec, disperat să plece din Qatar: „Vreau să mă transfer în iarnă”

Alibec a participat cu naționala României și la Euro 2016 și vrea cu orice preț și la Euro 2024, acolo unde își dorește să aibă o formă de zile mari. Pentru acest lucru, . O problemă ar putea-o reprezenta însă faptul că Denis Alibec a jucat deja la două echipe în acest sezon, Farul și Muaither.

„Am vorbit și cu Mister (n.r. antrenorul lui Muaither, Murcia Gonzalez), poate mă transfer acum în iarnă. Dacă nu, sper să joc cât mai bine aici și să câștigăm câteva meciuri să mergem mai sus. Ritmul meciurilor este unul bun, dar la antrenamente nu este ritmul atât de intens.

Am înțeles, conform noilor reguli, că aș putea juca și la a treia echipă într-un an, sau, dacă nu, la Farul Constanța. Prima oară trebuie să mă gândesc să joc aici pentru că am contract cu ei.

Am pierdut iar (n.r. Muaither a pierdut cu Qatar SC, în deplasare, scor 2-3). Este dificil, dar avem un antrenor nou și încet-încet începem să jucăm mult mai bine. Aici joc extremă dreaptă în 4-3-3. Antrenorul îmi cere să cobor mereu cu fundașul, dar este destul de greu pentru mine pentru că nu am mai făcut asta”, a spus Denis Alibec, pentru .

