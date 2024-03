Super Gigi a venit cu super-ponturile pentru etapa 29 de SuperLiga. Ce „vede” la FCSB – Petrolul și Craiova – Rapid

tari precum FCSB – Petrolul Ploiești și Farul Costanța – CFR Cluj, urmând ca runda să se închidă cu – Rapid București. Super Gigi a pregătit cele mai tari ponturi pentru etapa cu număr 29.

SuperPariurile lui Gigi vă aduc o mică avere

Gigi Stancu, cunoscut de iubitorii pariurilor sportive drept Super Gigi are cele mai tari ponturi pentru etapa 29. Reputatul tipser a propune un bilet cu șanse reale de câștig.

„Chiar aici în studio au anticipat Adrian Ilie și Vivi Răchită un meci deschis la Poli Iași – Dinamo. Cred că Vivi a spus egal, sunt de acord cu egalul și pentru mine ar fi principalul semn, dar eu cred că vor marca ambele echipe. Au această nevoie și până să intre în play-out trebuie să încerce să sară de locurile de baraj sau în cazul lui Dinamo să mai scurteze din distanță.

Aș juca acest GG sau peste 2,5 goluri la Poli Iași cu Dinamo. Este o cotă de 1,70 și mi se pare o cotă foarte bună. Mâine avem trei meciuri, primul este UTA – FC U Craiova. Ați văzut ce a probleme a făcut UTA și în Giulești, a confirmat forma bună.

Aș juca 1X, dar merg pe această linie de GG sau peste 2,5 goluri cu un 1,60 care ne scoate din impas. La Hermannstadt – Oțelul este aceeași situație, doar că puțin cu alt obiectiv. Hermannstadt mai are șanse să prindă play-off-ul, dar Oțelul a demonstrat că poate să joace un fotbal bun, intens.

Îmi place Oțelul, îmi place și Hermannstadt și văd același tip de pronostic GG sau 2, 5 goluri cu o cotă de 1,95. Avem Farul – CFR Cluj și Farul nu este sigură de locul de play-off, mai are nevoie de puncte și CFR Cluj care a jucat strâmb în lupta cu Rapid și FCSB.

Deși aș juca chiar doi la meciul ăsta, dar jucăm CFR câștigă cel puțin o repriză cu o cotă de 1,65. Duminică avem două meciuri. La U Cluj – Botoșani cred că GG și peste 2,5 goluri aș juca fără emoții. Avem FCSB – Petrolul și este un meci greu, nu știu dacă Petrolul are motivația să scoată punct la FCSB și merg pe 1 solist.

Luni avem două meciuri care încheie etapa. Avem Sepsi – FC Voluntari este 1 solist din punctul meu de vedere. Sepsi a câștigat la Botoșani, 1,75 este o cotă bombă. Avem un Craiova – Rapid, unde Craiova are 2,25 și este favorită, dar meciul este de 2 solist cu o cotă de 3,30. Cred că Rapid va câștiga la Craiova, dar pentru că avem 3,30 la 2 solist o să joc X2 pentru că are o cotă ok de 1,67”, sunt pronosticurile lui Super Gigi.

Biletul lui SuperGigi:

Poli Iași – Dinamo: GG sau peste 2,5 goluri; cotă: 1,70;

UTA Arad – FC U Craiova 1948: GG sau peste 2,5 goluri; cotă: 1,60;

FC Hermannstadt – Oțelul Galați: GG sau peste 2,5 goluri; cotă: 1,95;

Farul – CFR Cluj: 1 la pauză sau la final; cotă: 1,65

U Cluj – FC Botoșani: GG și peste 2,5 goluri; cotă: 1,55;

FCSB – Petrolul: 1 solist; cotă: 1,55;

Sepsi – FC Voluntari: 1 solist; cotă 1,75;

Universitatea Craiova – Rapid: 2X; cotă: 1,67

Super Ponturile lui Super Gigi pentru etapa a 29-a