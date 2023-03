Supermodelul Alina Pușcău, adevărul despre relația cu Leonardo DiCaprio: „Noi ne cunoaștem de mici”

Alina Pușcău a vorbit despre „blestemul” relațiilor sale amoroase. Purtând urmele abuzurilor trăite în copilărie, nu a cunoscut niciodată iubirea, deși a fost în relații cu unii dintre cei mai cunoscuți bărbați de la Hollywood: Brett Ranter și Vin Diesel. De altfel, frumoasa româncă l-a cunoscut îndeaproape pe Leonordo diCaprio și a fost la un pas să fie soția lui Brad Pitt.

Drama Alinei Pușcău. Și-a căutat tatăl în toți bărbații din viața sa și a trăit relații toxice cu nume celebre de la Holywood

Din exterior, viața Alinei Pușcău este mai mult decât perfectă. A părăsit România în adolescență, a devenit actriță și model internațional și Cu toate acestea, faima și petrecerile cu cei mai cunoscuți oameni ai lumii nu i-au adus fericirea.

Acum, s-a întors în România, unde și-a început călătoria spirituală și procesul de vindecare, căci puțini sunt cei care îi cunosc traumele frumoasei vedete. Invitată pentru a doua oară în și-a deschis sufletul și a vorbit despre secretele ascunse ale Hollywood-ului și ale vieții sale.

Alina Pușcău provine dintr-o familie disfuncțională. Tatăl său a fost alcoolic și abuziv, iar ea, toată viața, a încercat să-și salveze mama, dar asta a făcut-o să fugă de propriile emoții și chiar să se piardă în lumea vicioasă a marilor celebrități americane.

„În primul rând, când vrei să pui emoțiile și fricile în jos și să nu le aduci la suprafață, bei, te droghezi, începi să fii agresiv, începi să te ascunzi. Nu vrei să te vadă nimeni. Și dacă tu nu te vezi pe tine, nu te vede nimeni. Și atuncea, toate chestiile tu crezi că te ajută să te descoperi, dar te deconectezi de la sursă, de la Dumnezeu.

Și eu am băut, dar n-am luat droguri niciodată. Din cauza anturajului am început să fac și eu la fel ca să fiu acceptată. Nu mi-a fost bine. A trebuit să-mi dau seama că-mi fac rău mie. Ca actor, înainte să intri în caracter, trebuie să de droghezi sau ca să stai treaz toate orele alea”, a dezvăluit Alina Pușcău.

De ce a stat Alina Pușcău într-o relație de cinci ani cu regizorul Brett Ratner

Însă faptul că nu a cunoscut iubirea în familie i-au marcat și relațiile de dragoste. Timp de cinci ani, a trăit alături de celebrul regizor Brett Ratner, cunoscut pentru producții de mare succes ca X-Men, Rush Hour, Prison Break, dar nu a fost fericită.

S-au despărțit când el avea 41 de ani, iar ea 28, dar Alina Pușcău susține că trebuia să pună punct legăturii dintre ei mult mai devreme. Recunoaște că a fost înșelată de marele regizor, dar mânată de exemplul mamei sale, dar și de sfaturile acesteia, a iertat.

„În relațiile pe care le-am avut îl căutam pe tatăl meu. Asta m-a atras în relația de cinci ani de zile. Dar nu mi-am dat seama până nu m-am simțit în situația aia de victimă, de umilință. M-a afectat pentru că eram într-o relație cu tatăl meu, dar nu-mi dădeam seama fiind mică. Dar suferind foarte mult în relația aia…aveam bani, aveam tot, dar în sufletul meu eram neîmplinită și eram rănită. Am vrut să mă căsătoresc, să am copii.

Chiar dacă eram într-o relație toxică, eu mă duceam să o salvez pe mama. I-am luat casă în sfârșit și i-am spus, ‘În 48 de ore divorțezi, nu mă interesează’. Lumea nu știe. Eu am fost un clown pentru lume ca să arăt că sunt bine.

Mama îmi spunea că toți bărbații înșală și eu am crezut. Am crezut că cineva care te ceartă, se împacă cu tine, e ok relația. Se întorcea tot timpul la mine, așa am crezut că este lumea. Nu stăteam pentru bani, aveam banii mei. Și el avea probleme cu tatăl lui, care ajunsese homeless pe stradă și mama lui, care l-a făcut la 16 ani. Amândoi nu înțelegeam ce se întâmplă cu noi”, a mărturisit Alina Pușcău.

Alina Pușcău îi ia apărarea fostului iubit. De ce crede că nu ar fi trebuit să fie implicat în fenomenul #metoo

Pe de altă parte, Alina Pușcău susține că Brett Ratner nu trebuia să fie neapărat implicat în fenomenul #metoo. Amintim că regizorul a fost acuzat de șase femei că le-a agresat sexual, însă top-modelul susține că el avea, de fapt, o atitudine…de cuceritor, iar asta a făcut să fie înțeles greșit.

„El era foarte flirting și lumea nu-l înțelegea foarte bine și a căzut în chestia aia. Mie mi se pare că a fost prea mult #metoo ăsta, pentru că sunt două tipuri de povești, dar îmi pare foarte rău că a intrat în chestia asta, pentru că având comportamentul ăsta și mama lui care nu-i spunea niciodată nu, atunci el și-a permis orice.

În timpul ăla, când ne-am despărțit în 2007, doi ani m-a sunat, am vorbit, am încercat să-l fac să treacă peste chestia asta. Eu am terminat relația, prin telefon. Mi-a zis tot timpul, ‘De ce o ajuți atât de mult pe mama ta?’”, a completat Alina Pușcău.

Alina Pușcău a fost marea iubire a lui Vin Diesel

Înainte de Brett Ratner, Alina Pușcău a fost iubita lui Vin Diesel, despre care spunea că a suferit foarte mult după ea. Totuși, faptul că nu a știut să-și exprime sentimentele așa cum și-ar fi dorit, a făcut-o să se retragă și să renunțe, cu toate că recunoaște că o trata „ca pe o prințesă”.

„Nici el nu știe cine e tatăl lui. Și el era la început bodyguard, înainte să fie faimos. Și el a avut o poveste foarte grea și din cauza asta, pentru că ai atât de multă ambiție și nu ai emoții și nu ai frici, ajungi în locul ăla. Niciodată n-a știut cine e tatăl lui. El nu credea în căsătorie. Eu întotdeauna m-am visat în rochie, ca o prințesă. Nu l-am convins. Și nu-mi arăta sentimentele, nu-mi spunea absolut nimic. Mă ducea în vacanțe. Îmi zicea că se gândește la mine, nu înțelegeam.

Americanii, lucrurile astea le folosesc foarte ușor: mi-e dor de tine, te iubesc. Era foarte greu pentru mine. A fost foarte greu pentru mine să ne conectăm la chestia asta. E foarte greu să spui cuvântul ăla, trebuie să simți”, a recunoscut Alina Pușcău.

A fost sau într-o relație cu Leonardo diCaprio

Pe de altă parte, s-a vorbit și despre o posibilă relație între Alina Pușcău și Leonardo diCaprio, dar modelul internațional a explicat că nu sunt decât prieteni, cu toate că îl cunoaște de pe vremea când a jucat în Titanic. Mai mult, i-a fost alături și l-a încurajat în ziua în care a câștigat primul Oscar.

„Chiar în ziua în care Leonardo diCaprio trebuia să ia Oscarul, eram în același avion, cu prieteni comuni și cu mama lui, că noi mergem la aceeași petrecere, la Madonna și atunci prietenul lui mi-a zis: ‘Ia-l și tu pe prietenul meu ca date și te luăm în avion cu noi’. Că noi toți suntem prieteni. Mama lui știa de România. L-am cunoscut pe Leonardo după ce a făcut Titanic, noi ne cunoaștem de mici. N-am fost niciodată împreună, suntem prieteni”, a susținut Alina Pușcău.

„N-am descoperit niciodată iubirea”

În prezent, Alina Pușcău este singură de trei ani și și-a început procesul de auto-cunoaștere și vindecare. Acum știe ce vrea de la bărbatul de lângă ea și, pentru prima dată în viață, este pregătită să iubească cu adevărat. Vedeta a mărturisit, surprinzându-l și pe Mihai Morar, că nu a spus niciodată „te iubesc”.

„Eu niciodată n-am descoperit iubirea, până n-am descoperit iubirea de sine. N-am știut să spun te iubesc. N-am spus niciunui băiat. Să fie sincer, să fie un băiat bun, să aibă inimă, să fie deschis. Vin Diesel era introvertit. Mulți de la Hollywood nu-și arată emoțiile. Trebuie să ai pe cineva care merge pe același drum ca tine. Eu când mă îndrăgosteam, luam emoțiile celuilalt”, a afirmat Alina Pușcău.

De ce nu a mai jucat Alina Pușcău cu Brad Pitt

În plus, Alina Pușcău a mărturisit că ea este cea care trebuia să joace rolul soției lui Brad Pitt în Babylon, pelicula lansată în 2022. Românca trebuia să înlocuiască o actriță care nu obținuse viza, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Anul trecut trebuia să fiu într-un film la Hollywood, să joc nevasta lui Brad Pitt. Îmi puneam tot felul de povești, că o să ajung acolo. Și mi-a dat Dumnezeu o palmă și m-a îmbolnăvit și atunci mi-am dat seama că a fost un cadou pentru mine.

și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi accept toate trăirile mele. Luasem rolul, a trebuit să învăț și ungurește. M-au ținut două luni în hold, m-am pregătit pentru rol și le-a plăcut foarte mult, mă tot ațâțau și după m-au sunat și mi-au spus că fata pe care au ales-o și-a luat viza”, a declarat Alina Pușcău.