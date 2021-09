”Superoamenii” ar putea deține arma perfectă în lupta contra Covid-19. Boala poate deveni o simplă răceală sezonieră

Unii oameni manifestă o imunitate deosebit de puternică în fața Covid-19. Asta le-a atras atenția cercetătorilor care studiază fenomenul.

Unii au denumit asta ”imunitatea superoamenilor” și alții îi consideră ”antiglonț” în fața infecției. Imunologul Shane Crotty alege însă un termen mai moderat, cel al ”imunității hibrid.”

”Per total, imunitatea hibrid la SARS-CoV-2 pare să fie extrem de puternică”, a scris Crotty într-un comentariu din jurnalul Science, din iunie.

Indiferent ce nume am alege pentru aceasta, imunitatea despre care vorbim oferă vești foarte bune în ceea ce privește managementul bolii.

De-a lungul ultimelor luni, mai multe studii au ajuns la aceeași concluzie, că unii oameni au un răspuns imun deosebit de puternic în fața SARS-CoV-2. În corpurile acestora sunt creați extrem de mulți anticorpi, iar aceștia sunt și foarte versatili – e foarte probabil ca acești anticorpi să poată lupta nu doar împotriva variantelor actuale de Covid-19, ci și împotriva variantelor viitoare.

Anticorpi capabili să înfrângă și coronavirusul de acum două decenii

”Putem estima că acești oameni vor fi foarte bine protejați împotriva majorității sau tuturor variantelor virusului pe care le vom vedea în viitor”, afirmă Paul Bieniasz, virolog la Rockefeller University, care a contribuit la câteva astfel de studii.

În cadrul unuia dintre acestea, publicat în urmă cu o lună, Bieniasz și colegii săi au descoperit toate cele șase variante ce provoacă îngrijorare în prezent. În plus, acești anticorpi înlătură și alți viruși înrudiți cu SARS-CoV-2, unul prezent la lilieci, doi la pangolini, dar și virusul care a cauzat prima pandemie de coronavirus, SARS-CoV-1.

”Asta este mai degrabă speculativ, dar cred că există o protecție și împotriva virusurilor similare cu SARS care încă nu s-au transmis la om”, afirmă Bieniasz.

Așadar, cine este capabil de a lansa un răspuns imun hibrid, sau de superom?

Este vorba despre oamenii care au o expunere hibrid la virus, adică cei infectați cu virusul în 2020 și care ulterior s-au vaccinat cu serurile mRNA.

”Acești oameni au un răspuns incredibil la vaccin, sunt într-o poziție ideală pentru a lupta cu virusul. Anticorpii acestor persoane put neutraliza chiar și SARS-CoV-1, coronavirusul de acum 20 de ani, foarte diferit de cel din prezent”, afirmă virologul Theodora Hatziioannou, de la Rockefeller University.

Mai mult, acești anticorpi au putut dezactiva chiar și un virus creat special pentru a rezista la neutralizare. Acesta conținea 20 de mutații care previn anticorpii să se lege de virus.

Trecerea prin boală + vaccinuri mRNA = răspuns imun excelent

Anticorpii unor persoane fie vaccinate, fie trecute prin boală sunt practic, inutili în fața acestui virus mutant. Anticorpii ”superoamenilor”, însă, puteau să-l neutralizeze.

Aceste descoperiri arată cât de puternice pot fi vaccinurile mRNA în cazul oamenilor care au și trecut prin boală. ”Sunt foarte multe cercetări care se străduiesc să descopere un vaccin universal, iar descoperirile noastre arată că suntem foarte aproape de acesta”, afirmă Hatziioannou.

Aceasta spune că există, totuși, un ”dar” în această ecuație: ”Trebuie ca înainte de vaccin să fi trecut prin boală.” După o infectare naturală, anticorpii evoluează și devin nu doar mai puternici, dar și mai versatili, fiind rezistenți și la mutațiile virusului.

Hatziioannou și colegii săi nu știu dacă toată lumea care a avut Covid-19 și apoi a primit un vaccin mRNA va avea același remarcabil. ”Am studiat fenomenul doar cu câțiva pacienți, deoarece este o cercetare foarte dificilă.”

Virologul crede, însă, că situația e destul de răspândită. ”În cazul fiecărui pacient studiat, am văzut aceleași date.” Au fost analizat răspunsul imun a 14 pacienți.

Mai multe studii susțin această ipoteză. Unul, publicat în jurnalul The New England Journal of Medicine, a analizat anticorpii generați de oamenii infectați cu prima variantă de coronavirus, care au primit un vaccin mRNA în acest an.

În mod surprinzător, chiar și acești oameni au dezvoltat foarte mulți anticorpi, capabili să neutralizeze mai multe tipuri de virusuri SARS.

Covid-19, o viitoare banală răceală?

Se nasc, însă, o mulțime de alte întrebări. Ce se întâmplă dacă faci Covid-19 după ce te vaccinezi? Poți dezvolta un răspuns de ”superom” dacă nu ai trecut prin boală, dar primești a treia doză de vaccin?

Hatziioannou recunoaște că nu avem un răspuns la aceste întrebări momentan: ”Sunt destul de sigură că a treia doză va îmbunătăți anticorpii unei persoane și e posibil ca aceștia să capete o oarecare flexibilitate, dar dacă vor fi similari cu cei ai trecerii prin boală, rămâne să vedem.”

Imunologul John Wherry, de la University of Pennsylvania, e mai încrezător: ”Cercetările noastre arată că această evoluție a anticorpilor are loc și în cazul persoanelor vaccinate, fără să fi trecut prin boală, deși probabil că se întâmplă mai rapid în cazul celor care au fost infectați.”

Un alt studiu de la finele lui august, publicat de Wherry și colegii săi, arată că, în timp, oamenii vaccinați cu două doze și fără infecție încep să producă , care pot răspunde și în fața unor infecții cu noi variante ale virusului.

Astfel, a treia doză ar trebui să ofere acestor anticorpi un sprijin, ajutându-i să se dezvolte și mai mult.

”Având în vedere aceste descoperiri, se pare că sistemul imunitar va avea un avantaj clar asupra virusului”, spune Bieniasz. ”Iar, dacă suntem norocoși, SARS-CoV-2 ar putea deveni un virus care ne oferă doar o banală răceală”, relatează .