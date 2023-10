Surpriză în cazul polițiștilor amorezi din Argeș. Agenta s-a încăierat cu noua iubită a soțului înșelat: ”Nu te băga în familia mea”

Povestea de film, începută cu o polițistă din Argeș care a fost filmată de soțul ei în ipostaze compromițătoare alături de șeful ei, și-a consumat un alt episod. După ce agenta și-a recunoscut relația cu șeful de post (de asemenea, căsătorit), s-a aflat că și bărbatul înșelat s-a îndrăgostit de o tânără, proprietara unei săli de fitness din Câmpulung. La sfârșitul lunii septembrie, între cele două femei a avut loc o altercație, care s-a lăsat cu o plângere penală pentru loviri și tâlhărie, precum și cu două cereri de ordin de protecție.

Polițista și-a dat întâlnire cu soțul înșelat, dar lucrurile au degenerat

Incidentul s-a petrecut pe 26 septembrie 2023, în municipiul Câmpulung, în jurul orei 18:00, atunci când polițista Ana Maria B. , Denis B., pentru a-și recupera fiul de doi ani și jumătate, care stătuse cu tatăl peste weekend.

Cei doi au stabilit locul de întâlnire într-un parc din Câmpulung, însă la un moment dat, între ei a avut loc un schimb mai dur de replici. În urma conflictului verbal, bărbatul a renunțat să-i mai predea copilul și s-a îndreptat cu cel mic spre domiciliul concubinei sale, Ruxandra L., care locuiește în apropiere.

Potrivit relatărilor unor martori, Ana Maria B. și-a urmărit soțul, în încercarea de a-și recupera copilul, însă acesta s-a retras cu minorul în imobilul deținut de actuala lui concubină. Câteva minute mai târziu, din apartament a ieșit soțul și concubina acestuia, iar între cele două femei a existat un conflict fizic, în urma căruia amanta soțului i-a smuls telefonul polițistei care , și l-a aruncat în iarbă.

În urma scandalului, polițista a sunat la 112 și a depus o plângere penală împotriva concubinei soțului ei, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire și alte violențe, și tâlhărie. De asemenea, s-au solicitat două ordine de protecție: unul cerut de polițistă împotriva soțului ei, altul formulat de bărbat și de actuala iubită, împotriva polițistei. Ambele cereri au fost respinse de instanță.

Polițista, către amanta soțului înșelat: ”Fată, nu te băga în familia mea”

Audiată în instanță, polițista a declarat că a fost trasă de păr, zgâriată pe gât și trântită la pământ de amanta soțului ei, după ce i-a spus femeii ”să nu se mai bage” în familia ei.

”Când a ajuns la scara blocului i-am spus să se oprească și să lase copilul la mine. Reclamanta Ruxandra L. a deschis ușa de la scara blocului imediat cum eu, reclamantul și minorul am ajuns acolo și a venit direct cu mâinile către mine.

I-am spus „ Fată, tu nu te băga în familia mea” deoarece în acele momente aveam o discuție cu reclamantul Denis B. şi ea nu avea de ce să se bage fiind vorba de copilul meu nu de al ei. Reclamanta Ruxandra L a venit spre mine, m-a tras de păr şi mi-a luat telefonul din mână deoarece a văzut că filmez, în acest timp reclamantul Denis B. a lăsat copilul pe scara blocului singur.

Am filmat acest eveniment deoarece el mi-a spus că nu îmi mai dă copilul și am vrut să am o probă în acest sens. Eu cu Ruxandra ne-am „încăierat” pentru faptul că ea mi-a luat telefonul mobil din mână. După ce a lăsat copilul, reclamantul Denis B. s-a întors la noi şi ne-a despărţit. Amândoi m-au imobilizat şi m-au trântit în iarbă, m-am ridicat şi am continuat să strig după ei să îmi dea telefonul”, a mărturisit polițista în fața judecătorilor.

Polițista spune că nu avea cum s-o domine fizic pe amanta soțului ei

Femeia a declarat că nu a exercitat violențe împotriva amantei soțului ei, dar a admis că ”s-au ținut de mâini”, deoarece dorea să-și recupereze telefonul. ”Precizează că reclamantul Denis B. este cadru militar care are pregătire în ceea ce privește autoapărarea iar reclamanta Ruxandra L. deține o sală de sport considerând că este imposibil ca pârâta, având în vedere statura acesteia, să le provoace o stare de temere”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK. Pe de altă parte, femeia susține că soțul ei a amenințat-o chiar cu moartea, în data de 20 aprilie, după ce bărbatul a aflat că este înșelat.

Soțul susține că se teme pentru viața lui: ”Poate să mă împuște”

Judecătorii l-au audiat și pe soțul polițistei, care a precizat că și-a început relația cu Ruxandra L. în mai 2023, după momentul în care a descoperit că soția îl înșală cu șeful de post. Bărbatul spune că se teme de soția lui, din cauza faptului că este polițistă, iar în timpul serviciului poartă o armă.

”Da (se teme de soția lui, n.r), pentru că este polițistă, eu sunt cadru militar, dar nu sunt cu arma în permanență la mine. Eu mă pot întâlni cu ea pe stradă, ea să fie în timpul serviciului, să aibă arma la ea și să mă împuște (?!). De aceea îmi este frică”, a răspuns bărbatul la întrebările instanței. El a mai susținut că soția este cea care l-a amenințat, spunându-i, textual: ”dacă nu stai în banca ta, ești mâncat”.

Denis B. a negat că și-a agresat soția, în cursul zilei de 26 septembrie, spunând că doar a încercat să le despartă pe cele două.

În fine, noua iubită a soțului a declarat, de asemenea, că a fost agresată de polițistă: ”Când pârâta a venit și m-a lovit, m-a dat cu capul și mi-a pus și piedică la picior, așa am căzut într-o parte”, a declarat femeia, în instanță.

IPJ Argeș, anchetă internă după ce șeful de post s-a închis în birou cu soția militarului

Ana Maria și Denis B se află în plin proces de divorț, după ce bărbatul și-a surprins soția, proaspăt întoarsă din concediul postnatal, în brațele șefului de post din Schitu Golești, județul Argeș. Bărbatul i-a filmat pe fereastră pe cei doi, după care le-a solicitat să deschidă ușa biroului. Pentru că aceștia au refuzat, soțul înșelat a apelat numărul de urgență 112, anunțând că soția lui a fost închisă într-un birou al postului de poliție.

La fața locului au ajuns polițiștii de la Câmpulung, însă cei doi amorezi au continuat să se baricadeze în birou. Ulterior, la postul de poliție s-au deplasat șeful secției de poliție rurală Schitu Golești, iar apoi adjunctul IPJ Argeș, Florin Mocanu.

Nici aceștia nu au avut succes, așa că au fost chemați mascații, pentru a debloca ușa, o manevră deloc procedurală în astfel de situații. Până la urmă Ana Maria B și Alexandru G au ieșit din birou și au declarat că au suferit un atac de panică, știind că bărbatul înșelat este militar și are acces la o armă de foc.

IPJ Argeș a anunțat că a declanșat cercetarea disciplinară pe numele agentei și a șefului ei, despre care ulterior s-a aflat că este căsătorit tot cu o polițistă de la IPJ Argeș. În timpul procesului de divorț, avocata soțului înșelat a declarat în instanță că polițista infidelă și șeful ei s-au mutat împreună și deja ”se comportă ca o familie”.