Surpriză la Kanal D! Teo Trandafir a făcut anunţul: “Abia aşteptăm să vă arătăm”

Teo Trandafir a anunțat că emisiunea sa va reveni în curând pe micile ecrane ale românilor. Din toamnă, prezentatoarea a promis că urmează surprize care mai de care.

Teo Trandafir, despre noul sezon al emisiunii sale: ”Am pregătit surprize care mai de care”

Teo Trandafir este nerăbdătoare să-și prezinte emisiunea de la Kanal D, care îi poartă numele. A dezvăluit că toată vara nu a stat o clipă și a muncit pentru show-ul său.

"Mult nu mai e pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm", a mărturisit Teo Trandafir pentru Ilinca Obădescu, colega sa de la Kanal D

Cum s-a bucurat Teo Trandafir de concediu

Teo Trandafir a mai precizat și că în concediu a luat la pas Sibiul și s-a urcat pentru prima oară pe o motocicletă. Prezentatoarea a rămas fascinată de orașul natal al șefului statului.

De asemenea, Teo Trandafir s-a bucurat de vară și alături de fiica sa, Maia, care a trecut deja de vârsta majoratului. A încercat, totodată, să o înțeleagă pe tânără și că are nevoie de timp cu prietenii.

”Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa:

>. Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(…)

Vara asta am petrecut timp (n. red. cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei cu prietenii ei”, a mai precizat Teo Trandafir.

. Emisiunea sa, ”Teo Show”, se bucură de mare audiență la Kanal D, iar în acest an a trecut printr-o schimbare: Rămâne de văzut cum va fi difuzată din toamnă.