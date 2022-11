Surpriza Simonei Halep pentru soția patronului de la Rapid: ”Ce cadou minunat!”. Foto

Simona Halep s-a confruntat cu mai multe probleme în ultimele luni. Fostul lider WTA , și . Totuși, campioana de la Wimbledon și Roland Garros a ținut să-i facă o surpriză Dianei Șucu.

Simona Halep, în vizită la magazinul cu mobilă al Dianei Șucu

Simona Halep i-a făcut ziua mai bună Dianei Șucu, soția lui Dan Șucu, unul dintre acționarii de la Rapid. Deși, se află într-o perioadă tensionată, marea sportivă din România a ales să meargă în magazinul cu mobilă al Dianei Șucu, aflat într-un mall din București.

Soția patronului de la Rapid s-a arătat extrem de încântată de prezența Simonei Halep în magazin și a ales să imortalizeze momentul pe Instagram.

„Ce surpriza placuta , astăzi, a fost la noi in magazin ❤️Simona Halep!!!! Ce cadou minunat , ……de ziua mea!!!”, a fost mesajul atașat de Diana Șucu pe Instagram.

Șeful WTA, reacție în premieră despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Cazul de dopaj al Simonei Halep a șocat lumea tenisului. Sportiva din România susține că nu a luat cu bună știință substanțe interzise și în primul său anunț a mărturisit că .

Steve Simon, directorul WTA, a opinat în premieră despre cazul de dopaj al fostului lider WTA. Oficialul este convins că Simona nu s-a dopat în mod intenționat.

”Cred că nu a făcut nimic intenționat. Nu i-aș chestiona niciodată integritatea Simonei Halep. Acestea fiind spuse, cred însă cu tărie în programul nostru anti-doping și cred că este unul bun.

Jucătoarele îl aprobă, de asemenea. Dacă o întrebați pe Simona, la rândul ei, îl susține. Sunt foarte încrezător că, pe măsură ce avansăm în proces, adevărul va ieși la iveală și vom lucra cu el corespunzător. Dar am multă simpatie pentru Simona, pentru că nu i-aș pune la îndoială niciodată integritatea”, a declarat Steve Simons, potrivit .

Simona Halep este suspendată provizoriu și nu va fi în zona oficială la duelul cu Ungaria din Billie Jean King Cup

România înfruntă Ungaria la Oradea în perioada 11-12 noiembrie în play-off-ul Billie Jean King Cup, însă Simona Halep, cea mai titrată tenismenă din România, nu va putea merge în zona oficială.

Suspendată fiind, Simona pe lângă că nu poate participa la turnee, nu poate fi prezentă în zonele oficiale ale vreunei competiții naționale sau internaționale.

”Noi n-am invitat-o nicăieri, urma să vorbesc cu ea să vină ca spectatoare la Oradea. Deci nu o invitație specială! Dacă se duce și își cumpără bilet, bănuiesc că poate să intre oriunde.

Știți ce s-a întâmplst cu domnul Năstase la Mamaia. Exact aceeași treabă! Era suspendat, dar s-a dus și și-a cumpărat bilet, intrând ca spectator. E logic că Federația Română este sub Federația Internațională, dar am zis că nu are rost să facem noi ceva suplimentar”, a spus președintele interimar al FR Tenis, George Cosac.