Survivor All Stars România, 15 februarie 2024. Surprize totale în Republica Dominicană

Survivor All Stars România revine cu o nouă ediție joi, 15 februarie 2024, iar telespectatorii vor avea parte de surprize. Daniel Pavel va face un anunț neașteptat.

Survivor All Stars România, ediția din 15 februarie 2024. Ce se întâmplă cu cele două echipe

Emisiunea Survivor All Stars România este una dintre cele mai urmărite reality show-uri, iar telespectatorii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum vor evolua lucrurile în Republica Dominicană.

, care au câștigat Jocul pentru Provizii, cu scorul de 7 – 3. Înainte de Jocul pentru Imunitate, Jorge a spus că “vrem săptămâna roșie, domnu’ Dan”.

Lucrurile au stat, însă, altfel pentru Faimoși. În ediția de miercuri, cei care au câștigat Jocul pentru Imunitate au fost Războinicii, cu scorul de 7 – 5.

Astfel, cei din echipa roșie au fost nevoiți să lupte pentru imunitatea personală. TJ Miles a fost cel care a reușit să obțină victoria, astfel că Faimosul nu va fi eliminat săptămâna aceasta. De altfel, poate nominaliza pe cineva în Consiliul Tribal.

Telespectatorii vor avea o adevărată surpriză în ediția difuzată joi seară. În cadrul Consiliului Tribal, ambele echipe vor asista la o premieră în istoria emisiunii.

Atât Faimoșii, cât și Războinicii vor fi afectați de cele ce urmează. Pentru a afla ce se va întâmpla în jungla din Republica Dominicană, poți urmări Survivor All Stars România de la 21:30, la Pro TV, sau pe platforma Voyo.

Ce s-a întâmplat cu Ana Porgras la Survivor All Stars

În timpul Jocului pentru Imunitate, în urma duelului cu Maria Lungu, pe care l-a pierdut, și s-a întins pe nisip. Colegii ei de echipă s-au speriat foarte tare și au crezut că fosta gimnastă va leșina.

Faimoșii au solicitat intervenția medicilor pentru Ana Porgras, care se simțea slăbită în urma efortului depus. Cadrele medicale au venit după puțin timp, iar Faimoasa a fost luată cu targa pentru a primi îngrijirile de care a avut nevoie.

În ediția difuzată pe 15 februarie, Ana Porgras recunoaște că este afectată de punctele pe care le pierde în timpul jocurilor. Totodată, Faimoasa se consideră o luptătoare.

“Faptul că am făcut gimnastică și am căzut de atâtea ori, ar fi trebuit să știu să pierd. De când m-am întors la Survivor, am sentimentul că mă frustrează fiecare punct pierdut. Îmi place să cred despre mine că sunt o luptătoare”, va spune Ana Porgras în noua ediție a emisiunii de la .