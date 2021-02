Survivor Romania 2021 Live Video. Urmărește aici episodul de sâmbătă, 27 februarie

Dacă e sâmbătă, stăm cu ochii ațintiți în micile ecrane. Nu de alta, dar ne așteaptă un nou joc de imunitate la Survivor România, iar Faimoșii promit să facă totul pentru a ieși învingători, chiar dacă e foarte posibil să intre pe traseu fără unul dintre cei mai buni componenți ai echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Având în vedere că problemele de sănătate nu i-au permis lui Jador să intre pe traseu pentru a-și ajuta colegii în meciul precedent, atât ei, cât și fanii reality show-ului se tem, pe bună dreptate, că ne îndreptăm cu pași repezi spre un nou abandon din motive medicale.

De altfel, chiar și chipul său trăda o oarecare îngrijorare, la Consiliul de nominalizare, în timp ce prezentatorul Dan Pavel se pregătea să anunțe plecarea Războinicei Roxana Ghiță. Oricât de dificil i-ar fi să facă față acestei provocări, manelistul nici nu se gândește să renunțe. Ba chiar le promite „jadorașilor” că va lupta pentru fiecare punct, la fel ca până acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Survivor România 2021. Urmărește Live episodul de sâmbătă, 27 februarie

„Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte.

ADVERTISEMENT

Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o să dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet , încet”, a dezvăluit Jador.

Roxana Ghiță a părăsit competiția cu lacrimi în ochi

De cealaltă parte, Războinicii nici nu concep să piardă încă un membru tocmai acum, când au rămas fără Roxana Ghiță, eliminată din competiție pe fondul problemelor medicale. Cu lacrimi în ochi, frumoasa și-a luat rămas bun de la coechipieri imediat după Consiliul de nominalizare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Chiar am dat tot din mine până ce corpul meu a cedat și din păcate, nu aș putea să ma refac într-o emisiune de tipul Survivor, pentru că condițiile de aici sunt foarte grele și e foarte frustrant să vrei ceva psihic și să fii capabil să îndepliniști psihic și să treci peste orice barieră și fizic să cedezi, dar totul se întâmplă cu un motiv și sunt sigură că undeva există și planul ăsta, al universului.

Parcursul meu din concurs, sper eu că va avea un rol destul de mare. O să fac un live în care mă puteti întreba lucruri, pentru că m-ați făcut cea mai fericită prin susținerea asta și vă mulțumesc tuturor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am dezobișnuit foarte tare de telefon și sper că pot să fiu activă pe platforme de social media, dar momentan este o promisiune foarte mare de făcut. O luam încet și o să fie bine”, au fost cuvintele rostite de Roxana Ghiță.