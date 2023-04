DOC a dezvăluit secretele de la Survivor pe care Pro Tv le voia îngropate și uitate: ”Ți se taie”

Survivor România trebuie trăit pentru a fi înțeles pe deplin, susține DOC. Fostul concurent, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a fost invitat de prietenul său, Speak, în podcastul La Fileu, de pe YouTube, unde rapperul a dezvăluit cele mai rușinoase secrete ale reality-show-ului de la PRO TV.

Survivor România: cele mai rușinoase secrete, scoase la iveală de DOC

DOC nu e sigur că ar mai repeta experiența de la Survivor, căci i-a afectat destul de mult integritatea fizică. De când s-a întors în România, cântărețul a pus pe el 10 kilograme, chiar dacă nu se vede. Speak a fost uimit când a auzit cât de mult s-a îngrășat, căci nu se vede deloc, încercând să își imagineze cât de slab era înainte.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la Survivor România a mai spus că participanții își făceau nevoile lângă un copac căzut, însă aveau decența să nu se nimerească cu toții în același timp. Mai mult de atât, DOC a vorbit și despre pierderea libidoului, spunând, mai în glumă, mai în serios, că avea erecție doar când câștiga mâncare.

Concurenților de la Survivor România li s-a tăiat pofta de sex: „Am văzut o erecție când mai câștigam o recompensă”

„Am vorbit cu nevastă-mea mult despre Survivor, că și ea a avut Survivorul ei. A fost cu copilul greu, a fost greu pentru ea. O apreciez infinit mai mult de când am aflat.

ADVERTISEMENT

Nu e de la, așa, alte chestii, că văd că nu-mi mai fac plăcere momentan. Sunt puțin mai rezervat. Dacă n-ai proteină, ți se taie și sistemul reproducător. Îți dai seama că numai de coțcăit nu îți arde. Am văzut o erecție când mai câștigam o recompensă, cu o proteină.

Era în pădure un copac care căzuse, acolo făceam toți. Aveam doar decența de a nu ne duce în același timp. Tu credeai că era vreo toaletă acolo? Baia mare era marea, acolo făceai baia, dușul.

ADVERTISEMENT

Era doar gaura în pământ și ți-o personalizai tu. De la un punct încolo, nu mă mai consideram eu care am plecat. Creativitate? Am dat doar două dume. Am mai cântat de vreo două, trei ori, m-a mai apucat pe mine”, sunt dezvăluirile făcute de DOC în

DOC își asumă felul în care l-au văzut cei de acasă: „Ăla sunt”

a mai spus că nu regretă nimic din ce a făcut în acest show și că omul pe care cei de acasă l-au văzut este fix el. Și-a asumat toate ieșirile și a mărturisit că nimeni nu își poate imagina cât de greu poate să fie să trăiești în condițiile respective, înconjurat de oameni cu care s-ar putea să nu ai chimie.

ADVERTISEMENT

„În mare ăla sunt, dar acasă nu pot să țip, nu am de ce să țip, să mă cert cu tine. Mă refer la ieșirile astea extreme. Am învățat că pot trăi cu oameni diferiți, dar până la un punct. E greu să urmărim același scop. Survivor pare o emisiune cu echipă, dar, de fapt, ești de unul singur. Sunt un pic inconștient, nu prea am frici.

ADVERTISEMENT

Cu Iftimoaie m-am înțeles cel mai bine. E trecut prin ele (n.r.: prin viață). A plecat la 16 ani de acasă… La un moment dat, am instaurat povestea vieții, și ne strângeam la foc și ne povesteam povestea vieții. A trecut prin ele într-un fel care l-a făcut mai calm, mai liniștit. Și ca luptător, îți trebuie un control de sine”, a completat DOC.

Nevasta fostului concurent de la Survivor România, afectată de acuzația Biancăi Patrichi: „A fost într-un iad al ei”

„La Survivor, mi-am dat seama că aș fi bun să fiu dilău, să joc un dilău”, a mai zis fostul concurent, extrem de asumat. DOC a pus din nou în discuție acuzație pe care a făcut-o la adresa sa.

Concurenta eliminată miercuri, pe 26 aprilie, s-a plâns că DOC s-ar fi apropiat nepermis de mult de posteriorul ei, în timp ce urmăreau o probă. Nevasta lui DOC a fost extrem de afectată de ce s-a comentat despre el și Bianca Patrichi la Survivor România.

„Pentru nevastă-mea a fost un test de putere al dragostei. S-au întâmplat multe cu mine, acolo, la Survivor. În mintea mea, nu a existat nicio clipă. A fost o fază cu o concurentă, la un moment dat mă uitam pe traseu și m-am apropiat pe la spate și a apărut… Eu mă uitam la traseu.

Ea a zis și la testimoniale că am agresat-o sexual. Ea nu s-a supărat, dar să vezi asta la televizor, n-a fost ușor pentru nevastă-mea. A fost într-un iad al ei. Tot e apăsător. M-a acuzat de agresiune sexuală, ești nebun?”, a mai spus DOC.