Susținere neașteptată pentru Dinamo. Ce fost mare fotbalist îi vede salvați pe ”câini”: ”Lucrurile se pot rezolva”

Cu toate acestea, fostul mare fotbalist al ”câinilor” Marius Niculae le întinde o mână de ajutor, cel puțin moral, și îi anunță pe fanii lui Dinamo că echipa are șanse reale de a se salva. Desigur, la fel ca și alții, Marius Niculae condiționează această tentativă reușită de a evita retrogradarea de o campanie reușită de transferuri.

Susținere neașteptată pentru Dinamo din partea lui Marius Niculae

În vârstă de 42 de ani, după 2-0 cu Botoșani și 1-0 cu FC Voluntari, fiind convins că distanța de doar 7 puncte față de locul 14 nu este imposibil de recuperat, mai ales ca va urma înjumătățirea punctelor. Așadar, fanii trebuie să spere la o campanie strălucită de transferuri, după care se poate discuta fără probleme de evitarea retrogradării.

”Lucrurile au mers bine la Dinamo, mai puțin ultimele. Sperăm să o regleze pe final și să rămână cu șanse reale la evitarea retrogradării, peste linia de baraj. Lucrurile se pot rezolva în iarnă cu niște transferuri de valoare. Am văzut asta și la meciul cu FCSB, iar diferența a făcut-o atunci Florinel Coman. A avut acea execuție extraordinară și asta a făcut diferența”, a povestit fostul atacant.

Marius Niculae a remarcat, totuși, că în vremurile în care evolua pentru Dinamo ”spiritul” era diferit la echipă, motiv pentru care nu s-a grăbit niciodată să plece în străinătate. ”Puteam să plec și mai repede (n.r. – în străinătate), dar am rămas aici să-mi ating obiectivele. Am avut prima ofertă la 15 ani de la Anderlecht, dar am rămas la Dinamo să-mi fac debutul și să iau un titlu și abia apoi am plecat.

Spiritul era diferit. Aveam antrenori care ne insuflau acel spirit de luptă. Nu există locul doi și trebuie să batem Steaua”, a povestit Marius Niculae pentru . La fel ca și Marius Niculae, Kiriță e de părere că totul se învârte în jurul campaniei de transferuri din această iarnă.

”Ceea ce aș vrea eu să se întâmple la Dinamo e să vină clar câțiva jucători. Asta ar fi marea mea predicție. Să încercăm să atacăm în forță începul de campionat, adică să avem câteva victorii la început. Depinde ce jucători or să vină la Dinamo. Dacă nu o să vină jucători care sunt buni pentru Dinamo și să știe ce înseamnă să joace la o echipă precum Dinamo și să o salveze de la retrogradare, atunci lucrurile se vor complica”, a declarat fostul fundaș la FANATIK SUPERLIGA.

Nu de aceeași părere pare a fi Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara considerând că Dinamo are acum un lot alcătuit doar din jucători de ligi inferioare, care nu au cum să evite retrogradarea. Desigur, situația s-ar putea schimba dacă Dinamo ar reuși să cumpere foarte mulți jucători de valoare, însă rămâne de văzut dacă bugetul va permite asta.

”Atunci, când eram conducător, nu aș crezut că Dinamo ar ajunge unde este acum sau mai jos. E de înțeles situația totuși la ce s-a întâmplat acolo. Mi-a fost rușine să mă uit la ultimul lor meci, dar și la celelalte jocuri ale lor. Lipsă clară de calitate. Jucători de liga a patra. Foarte, foarte slabi. Am văzut jucători care nu ar fi intrat în schema unui club profesionist, sunt praf.

Și calul aleargă, dar nu dă lapte. Jucători de maidan. În curtea școlii vezi mai mult spectacol fotbalistic”, a declarat Marian Iancu în emisiunea realizată de Gabi Safta la Radio Gold FM. Așadar, doar timpul va decide dacă Dinamo va evita, sau nu, retrogradarea. Cert e că totul depinde de campania de transferuri din iarnă, pentru că cu actualul lot ”câinii” par condamnați, sunt de părere majoritatea specialiștilor.