Giani Kiriță a refuzat în direct la Fanatik SuperLiga cadoul de la Gigi Mustață. „E otrăvit!”

Dinamo suferă la capitolul identitate. În ciuda situației din club, foștii jucători țin viu spiritul din Ștefan cel Mare.

Giani Kiriță a refuzat pizza făcută de Gigi Mustață

“Nicolescu este genul de conducător pe care eu îl prefer. Un om echilibrat. A, că nu îi iese, scuză-mă. Oricum, nu ai voie să spui că Dinamo a murit. Pentru asta e de pus la index Ovidiu Burcă pentru asta”, a punctat Horia Ivanovici

ADVERTISEMENT

“Radiografia lui Dinamo a făcut-o perfect Șendre acum o lună de zile. A spus că Burcă se identifică cu Dinamo de acum. El nu se poate da afară singur, el are legătură cu președintele clubului, el l-a adus, nu vor să mai pățească ce au pățit la Rapid”, a declarat Valeriu Răchită.

“A venit pizza de la Mustață, Giani că pleci, ia niște pizza. Uite, a venit pizza de la Mustață. Păi, Mustață pune logo ceva. A uite, nu a acceptat pizza, ca e de la steliști, nu poți să o accepți. Dar e alb-roșie, te mai gândești”, a glumit Horia Ivanovici, iar apoi a urmat replica lui Giani Kiriță: “Stai două secunde. Nu că e otrăvit, are otravă, 100% e otrăvită, că e de la Steaua, nu accept”.

ADVERTISEMENT

Oamenii lui Ovidiu Burcă au tras din greu pentru a ține duelul echilibrat, însă calitatea jucătorilor lui Becali și-a spus cuvântul. Coman a transformat o lovitură liberă și a decis derby-ul de pe Național Arena.

Spiritul lui Dinamo există prin foștii jucători

“E cel mai bun semn că Dinamo nu a murit și nu va muri niciodată. Reacții de genul acesta arată că Dinamo nu va muri, nu a murit niciodată, nu va muri atâta timp cât există acest spirit. Atâta vreme cât există sute de mii de suporteri, milioane poate, în România, care suferă pentru Dinamo, Dinamo nu va muri.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă declarația, eu înțeleg ce a vrut să spună, acel tip de Dinamo cu investiții și bani, epoca care nu mai există, pot să o înțeleg. Dar Dinamo nu va muri niciodată. Eu m-am născut cu Dinamo în societatea fotbalistică românească, iar pentru minte, Dinamo nu are cum să moară nici dacă ajunge in Liga a 5-a.

Nu poate muri pentru că nu moare spiritul, e în capătul mesei. Eu am mai spus. Dacă aș avea un club și un om de genul acesta în afara clubului aș face cumva să îl aduc înăuntru, pe Giani”, a declarat Andrei Vochin

ADVERTISEMENT

“E o formă de respect, cu Gigi Mustață mă cunosc foarte bine, mai și glumim. Andrei are foarte multă dreptate. Mereu vreau să fac ceea ce e bun pentru Dinamo și ce am învățat. Vorbind de spirit, și conducerea era așa, conducerea de acum nu are spirit”, a completat Giani Kiriță.

FANATIK SUPERLIGA este LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Kirita a refuzat pizza lui Mustata