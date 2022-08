Tamara Buciuceanu ar fi împlinit 93 de ani. Ștefan Bănică jr. și Cristina Deleanu, cu gândul la marea actriță: “Mi-e dor de-a noastră Isoscel”

Astăzi, 10 august, se împlinesc 93 de ani de la nașterea “Doamnei comediei românești” sau profesoara Isoscel din celebrul film Liceenii, așa cum o țin minte generații întregi pe Tamara Buciuceanu. Colegii și prietenii o sunau și o felicitau în fiecare an, de ziua ei, iar, pentru ei și nu numai, marea actriță a rămas un om de care își amintesc cu mare drag. Actorul Eugen Cristea spune că Tamara Buciuceanu era atât de dedicată scenei, încât în Australia a mers cu mâna ruptă, pentru a juca în fața celor care o iubeau. Atât Eugen Cristea, cât și soția lui, Cristina Deleanu, aveau o relație apropiată cu actrița de care le este dor. Și Ștefan Bănică jr., elevul profesoarei Isoscel din filmul Liceenii, are amintiri inestimabile cu Tamara Buciuceanu.

Tamara Buciuceanu a realizat peste 1.500 de roluri memorabile. Regretata actriță s-a stins pe un pat de spital, unde fusese internată cu probleme cardiace, la 90 de ani. Colegii de scenă își amintesc cu dor de actrița care a făcut un rol memorabil în celebrul film românesc Liceenii.

Ștefan Bănică jr. și Cristina Deleanu, care au jucat alături de profesoara Isoscel, în filmul Liceenii, își amintesc cu drag de celebra actriță, și au rememorat momente plăcute din cariera ei. Celebrul artist spune că a revăzut-o recent, pe micul ecran, într-o scenetă, din arhiva postului public.

“Am revăzut-o de curând la televizor într-o scenetă din arhiva TVR-ului și am realizat încă o dată ce forță și geniu comic a avut. Mi-e dor de Tamara și de a noastră Isoscel!”, a declarat Ștefan Bănică, pentru FANATIK.

Cristina Deleanu: ”Tamara Buciuceanu a realizat peste 1.500 de roluri memorabile”

Cristina Deleanu, directoarea din filmul Liceenii, a lucrat ani de zile cu Tamara Buciuceanu. Actrița a efectuat zeci de turnee peste hotare alături de aceasta, dar și de Stela Popescu, Alexandru Arșinel și Eugen Cristea. Actrița o considera pe Tamara un om extraordinar, un camarad bun, cu o putere și o răbdare nemaipomenite.

”Am lucrat foarte mult cu ea. În primul rând a fost un camarad bun. Era atentă, prietenoasă. În afara filmelor ”Liceenii” am efectuat alături de ea turnee în străinătate cu spectacolul Caviar, vodkă şi bye-bye. Erau turnee frumoase cu ea și cu Steluța, cu Alexandru Arșinel…

Se comporta nemaipomenit. Avea o putere și o răbdare… pentru că noi schimbam avioane și am ajuns și în Australia. La final era mai greu să circule cu avionul, dar a rezistat”, a declarat, pentru FANATIK, actrița Cristina Deleanu, cea care a jucat rolul directoarei în filmul Liceenii.

Cristina Deleanu: ”Vorbeam săptămânal cu Tamara. Era un om super dotat”

Actrița Cristina Deleanu spune că, dacă se întâmpla să nu fie în turneu cu ei, “doamna comediei românești” îi spunea întotdeauna lui Eugen Cristea să îi cumpere un dar soției sale. Dacă în turnee mai făceau haz în călătoriile lor, la filmări sau pe scena de teatru lucrau cu seriozitate. A făcut un rol de senzație în Liceenii, iar oamenii au ajuns să o iubească pe regretata actriță, pentru talentul actoricesc, cât și pentru rolul ofertant, presărat cu replici spumoase.

”Dacă eu nu eram în turneu, îi spunea lui Eugen să îmi cumpere ceva: ’Asta o iei pentru Cristina’. Sigur că și turneele acestea s-au terminat la un moment dat, dar noi vorbeam săptămânal cu Tamara. Avem zile plăcute, amintiri de la filmări unde nu făceam glume, ci era o muncă serioasă, cu calm. Ca dovadă că această stare de spirit a făcut ca aceste filme să reziste în timp”, își amintește actrița Cristina Deleanu.

Cristina Deleanu susține că regretata Tamara Buciuceanu a jucat o paletă largă de roluri de la dramă la comedie, și chiar și cabaret. O suna la fiecare aniversare și se vizitau des.

”Era un om super dotat în toate privințele. A jucat de la dramă la comedie și cabaret. Era un om bun, blând, înțelept… Ne e dor de ea. Când am aflat că a dispărut nu mai știam ce să facem… Vorbeam întotdeauna, pe 10 august cu ea, de ziua ei”, dezvăluie actrița.

Eugen Cristea: ”Am ajuns în Australia și ea era cu mâna ruptă”

Și pe actorul Eugen Cristea îl lega o prietenie frumoasă și rară de actrița Tamara Buciuceanu, alături de care a colindat prin toată lumea, în turnee. Se cunoșteau de foarte mult timp, au lucrat împreună la teatrul radiofonic, dar au avut și un scheci la tv.

Eugen Cristea spune că Tamara Buciuceanu a mers în Australia în turneu, chiar dacă avea mâna ruptă, și nu s-a plâns deloc pe drum. Când a înaintat în vârstă a fost mai greu, dar nici atunci nu a renunțat la turneele cu teatrul.

”Am făcut radio foarte mult împreună, dar am avut și un scheci la tv. Am avut acele turnee timp de 18 ani bătuți pe muchie. Mereu spun asta, că pe om îl cunoști la drum lung și în orice condiții. Niciodată nu s-a plâns și nu a comentat. Îmi amintesc, în 2004, că am ajuns în Australia și ea era cu mâna ruptă. Și a spus așa: ’eu sunt datoare publicului care mă așteaptă’.

Nu s-a plâns și nu a cerut să-i cărăm bagajul. Sigur că noi o ajutam oricum. La Paris, când am avut mai mult de circulat și de trecut 300 de porți, Cristina a luat-o cu scaunul cu rotile și a ajutat-o să meargă de la un terminal la altul”, a declarat Eugen Cristea, pentru FANATIK.

”Tamara a fost un om extraordinar!”

în timpul turneelor în care a jucat și regretata Tamara Buciuceanu. Actorul își amintește că în timpul unui turneu la Viena au fost probleme cu cazarea, iar Tamara s-a oferit să doarmă în camera de hotel cu el.

”La Viena cu spectacolul cu Caviarul a fost o încurcătură și a spus: ’Dacă sunt probleme eu dorm cu Eugen’. Și eu, noaptea, adormeam cu muzică și Tamara venea să îmi smulgă căștile de la urechi, Zicea: ‘Vrei să surzești?’. A fost un om extraordinar! Am vizitat 37 de țări și spunea la un moment dat, ’hai la cumpărături’. Și, dacă nu era și Cristina cu noi, spunea: ’Asta o cumperi pentru Deleanca’”, a povestit actorul Eugen Cristea pentru FANATIK.

Vila Tamarei Buciuceanu, moștenită de actorul Mihai Constantin. ”Avea casa plină de amintiri, ca și noi, de prin locurile pe unde a fost”

Eugen Cristea și Cristina Deleanu sunt în vacanță în Breaza, la nașa lor. Cu o zi înainte de data la care s-a născut regretata actriță Tamara Buciuceanu, cei doi actori au povestit mult despre ea. Actorul Eugen Cristea susține că profesoara Isoscel s-a stins din viață cu demnitate.

”Noi suntem acum la Breaza, la nașa noastră, și toată dimineața am vorbit de Tamara. Probabil că există niște gânduri… Era bucuria noastră să o auzim, să o vedem… Vorbeam des la telefon. Ne invita mereu la povești, la cafele. Avea casa plină de amintiri, ca și noi, de prin locurile pe unde a fost. Era un partener de scenă extraordinar.

Era un partener extraordinar și un susținător, era plină de generozitate. Era un om atent, ordonat, avea haz atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Am stat mult de vorbă cu ea și în avion. A murit cu demnitate, decent”, punctează actorul Eugen Cristea.

Tamara Buciuceanu, mătușa lui Ionică din Liceenii

Tamara Buciuceanu Botez a murit pe 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani. Era internată, încă de la începutul lunii octombrie, la Spitalul Elias din Bucureşti, pe fondul unor probleme cardiace care s-au agravat.

Celebra actriță a interpretat roluri în teatru dramatic, teatru de revistă, operetă, televiziune şi film. Tamara Buciuceanu s-a născut pe 10 august în 1929, în Tighina, Republica Moldova. Supranumită „Doamna comediei româneşti”, Tamara Buciuceanu a realizat peste 1.500 de roluri memorabile, printre care se numără cel al Anetei Duduleanu din „Cuibul de viespi”, în regia lui Horea Popescu, Chiriţa din „Chiriţa în provincie”, în regia lui Alexandru Dabija, dar și Isoscel din „Liceenii”, în regia lui Nicolae Corjos.

În anul 2011, Tamara Buciuceanu-Botez a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor, în semn de preţuire a impresionantei sale activităţi artistice.

Luna trecută, și sora actriței, solistă a Operei Române,

Nu a avut copii, dar a avut un nepot de la frate, pe actorul Mihai Constantin, alias Ionică din Liceenii, care a moștenit și casa din zona Dorobanți, în care a locuit actrița în ultimii ani din viață.

Contactat de FANATIK, actorul Mihai Constantin a refuzat să facă declarații despre marea doamnă a comediei românești, despre amintirile și modul în care i-au schimbat viața rolul din celebrul film Liceenii și relația de rudenie cu Tamara Buciuceanu.