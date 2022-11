Țara Galilor – Iran, de la ora 12:00 în Grupa B la Campionatul Mondial 2022. Galezii vor prima victorie. Echipele de start

Meciul Țara Galilor – Iran are loc vineri, 25 noiembrie, cu începere de la ora 12:00, în cadrul etapei a 2-a din Grupa B la turneul final al Campionatului Mondial 2022 din Qatar. După prima rundă, , iar Iran e pe ultimul loc, înfrângere la scor fluviu, 2-6, în fața Angliei.

Țara Galilor – Iran, primul meci din etapa a 2-a din Grupa B la Campionatul Mondial

Țara Galilor – Iran este partida care deschide etapa a 2-a din Grupa B la turneul final al CM din Qatar. Cu o victorie, galezii ar acumula patru puncte înainte de derbyul interbritanic cu Anglia din ultima rundă. Dacă pierde și acest joc, sută la sută naționala Iranului este eliminată din lupta pentru locul 2. O victorie ar face foarte interesant jocul din ultima etapă, cel cu SUA, care vrând-nevrând ar avea și un important impact politic.

Unde se joacă meciul dintre Țara Galilor şi Iran

Întâlnirea Țara Galilor – Iran se dispută vineri, 25 noiembrie, de la ora 12:00, pe stadionul “Ahmad bin Ali” din orașul Al Rayyan. Este pentru prima oară la acest turneu final când o echipă națională nu se mută din locația unde a susținut prima partidă. Țara Galilor este beneficiara acestui avantaj deloc de neglijat. Galezii au jucat aici meciul cu SUA, .

În Iran, eșecul zdrobitor din primul meci a produs foarte multă tristețe și iritare , dar cel mai mult a enervat declarația selecționerului, portughezul Carlos Queiroz, care a spus că 2-6 cu Anglia a fost un excelent antrenament pentru echipa sa. Este clar că Iran va încerca să spele rușinea și va da totul pentru a obține un rezultat pozitiv.

Cine transmite la TV partida

Partida Țara Galilor – Iran se joacă vineri, 25 noiembrie, și este televizată pe programul național TVR 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La Al Rayyan, localitate situată la doar 20 de kilometri de capitala Doha, vineri, 25 noiembrie, vremea va fi foarte frumoasă, dar estimările încep să crească valoarea gradelor din termometre spre 30, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum la turneul final, unde maxima a ajuns la 28 de grade. Însă nu sunt probleme nici pentru fani, nici pentru jucători, existând acele tunuri de răcire pe fiecare arenă care duc temperatura la 20 de grade sau chiar mai jos.

Tot ce trebuie să știi despre Țara Galilor – Iran, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Este de așteptat ca multe pronosticuri din partea pariorilor să aibă drept țintă naționala Țării Galilor. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Ţara Galilor şi Iran.

Absenții pentru Ţara Galilor şi Iran

Galezii nu au nici un fel de problemă de lot înaintea acestui meci atât de important cu Iran. Selecționerul Rob Page a fost extrem de dur la pauza meciului cu SUA, când echipa sa era condusă cu 1-0, lucru recunoscut de starul Gareth Bale, care a spus că muștruluiala primită a avut mare efect, echipa jucând cu totul altceva și reușind egalarea.

Portughezul Carlos Queiroz se află într-o postură extrem de delicată. Pentru a spera să rămână în funcție ar trebui să reușească rezultate pozitive cu Țara Galilor și cu SUA. Altminteri, e sută la sută sigură despărțirea după turneul final, acest 2-6 cu Anglia fiind cea mai severă înfrângere a Iranului la un CM. Portarul Beiravand a terminat deja Mondialul în urma accidentării la cap suferită în meciul cu Anglia.

Cine arbitrează partida

Meciul Țara Galilor – Iran a fost încredințat unui arbitru de numai 36 de ani din Guatemala, Mario Alberto Escobar Toca, acesta având deja în CV două evenimente importante, mai ales la etatea sa, respectiv finala Gold Cup 2019, Mexic-SUA, și un an mai târziu, finala CONCACAF Champions League între Los Angeles FC și mexicanii de la Tigres.

Gareth Bale a declarat că nu concepe ca echipa sa să nu ia cele trei puncte în meciul cu Iran. El a recunoscut că își dorește de asemenea ca Anglia să aibă deja două victorii înaintea meciului direct, eșecul americanilor putând ajuta enorm pe “dragonii roșii” în tentativa de a termina pe locul 2 în grupă. Fără a o spune explecit Bale a lăsat de înțeles că ar spera ca Anglia să lase pe bancă la meciul cu ei o parte dintre jucătorii de bază, fiind deja calificată.

Cote la pariuri

Cotele nu sunt deloc disproporționate la meciul Țara Galilor – Iran. Victoria dragonilor roșii are cotă fantastică, 2,10 iar opțiunea șansă dublă 1X ajunge la 1,28. Succesul asiaticilor ajunge la 3,90, iar șansă dublă X2 este cotată la 1,75. Gol marcat Țara Galilor are 1,33, gol Iran 1,65. Total goluri over 1,5 ajunge la 1,50, semn că nu sunt prevzute multe realizări.

Un singur precedent există între cele două echipe naționale, o partidă amicală din 1978, disputată la Teheran, pe care a câștigat-o Țara Galilor cu 1-0. Meciul a avut loc cu zece ani înainte de a se naște cel mai în vârstă jucător din naționala iraniană, mijlocașul Vahid Amiri, 34 ani, de la Trabzonspor, neutilizat în prima partidă.