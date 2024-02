Țara în care găsești mai multe piramide ca în Egipt. Motivul pentru care mulți turiști o evită

Piramidele din Egipt sunt unele dintre cele mai populare atracții turistice din lume. An de an, milioane de turiști din întreaga lume vin să admire giganții din Egipt. Însă, puțină lume știe că, undeva pe Glob, există o țară care are mult mai multe piramide decât Egiptul. Și, totuși, de nu este vizitată atât de mult?

Țara care a eclipsat Egiptul la numărul de piramide

Mult a fost, puțin a mai rămas până când va veni . Fără doar și poate, una dintre destinațiile preferate de mulți români este Egiptul. Dincolo de faptul că nu este deloc o locație scumpă, aproape la tot pasul se află fragmente de istorie reprezentate de monumente.

Una dintre cele mai populare atracții din Egipt sunt faimoasele piramide. Oameni din lumea întreaga lume vin să le admire, fără să știe că, de fapt, Egiptul nu este singurul care găzduiește piramide.

De două ori mai multe piramide se află în Sudan, o țară a cărei turism nu este deloc promovat. Aici, nu mulți îndrăznesc să ajungă, iar motivele sunt care mai de care mai diverse.

Potrivit arheologilor, Sudanul are 250 de piramide dispuse pe o suprafață impresionantă. În schimb, Egiptul se poate lăuda cu 120 de piramide.

De ce nu este promovat turismul în Sudan

Piramidele din Sudan sunt așezate în mai multe zone, fiecare cu istoria ei. 73 de piramide sunt în regiunea Nuri și, tot aici, se află și mormântul regelui Taharqa. La doar câțiva kilometri de capitala Sudanului se află și restul de piramide.

Din păcate, în ciuda bogăției arheologice, turismul în Sudan este aproape inexistent. Nu prea există persoane care să își dorească să ajungă aici, iar unul dintre motivele principale este faptul că autoritățile nu promovează deloc astfel de atracții turistice.

În România, există anumite agenții turistice care organizează circuite în Sudan. Mai exact, în regiunea Meroe, cunoscută ca fiind ținutul faraonilor negri. Cei care aleg să meargă acolo,

Și, totuși, Egiptul continuă să fie una dintre cele mai vizitate atracții turistice datorită piramidelor. Nici nu este de mirare, având în vedere că aici se află singura minune a lumii Anticie. Și anume, piramida lui Cheops.

Pentru a atrage și mai mulți turiști, în urmă cu 20 de ani, autoritățile din Egipt au început construcția unul muzeu de un miliard de dolari. În 2022, directorul muzeului declara că lucrările sunt gata în proporție de 99%. În continuare, turiștii din întreaga lume cred că acest muzeu se va deschide cu ocazia aniversării a 100 de ani de la descoperirea lui Tutankhamon.