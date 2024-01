Zile libere în plus pentru români. Apare un nou tip de concediu. Cum puteți sta acasă pentru 5 zile și să fiți plătiți 100% de angajator

Angajații au drept la acest tip de concediu încă din toamna anului 2022, ca urmare a transpunerii în legislația națională a unei directive europene. Recent, după mai multe discuții, a fost clarificat că acest concediu este un beneficiu plătit, iar Codul Muncii a fost completat în acest sens.

Cum puteți sta acasă pentru 5 zile și să fiți plătiți 100% de angajator

este acel concediu acordat unui salariat în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, potrivit .

”Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede Codul Muncii.

Concediul de îngrijitor este diferit de , mai explică sursa citată. Cel dintâi se acordă doar în cazul anumitor afecțiuni medicale ale persoanei îngrijite.

Pe de altă parte, acordarea celui din urmă nu presupune nu presupune o indemnizație în cuantumul prevăzut de lege și pe care angajatorul o recuperează apoi de la stat.

Acordarea concediului de îngrijitor este o obligație pentru angajator, care este obligat să plătească angajatul pe perioada de concediu, care nu poate fi mai lungă de cinci zile. Amenda pentru nerespectarea acestei obligații este cuprinsă între 4.000 și 8.000 de lei.

Procedura de acordare a concediului de îngrijitor

Ordinul comun nr. 2172/3829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor este actul normativ în care sunt prevăzute afecțiunile pentru care poate fi acordat concediul de îngrijitor.

”Problemele medicale grave sunt afecţiuni sau complicaţii ale acestora care afectează statusul funcţional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităţilor de bază şi activităţilor instrumentale cotidiene, ajungând până la imposibilitatea efectuării acestora, necesitând sprijinul altei persoane”, prevede ordinul. În cuprinsul acestuia există și o .

Concediul de îngrijitor se acordă în baza unei solicitări scrise a angajatului. Conform legii, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, angajatul trebuie să furnizeze angajatorului documentele doveditoare.

”Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat”, prevede ordinul comun cu normele de aplicare.