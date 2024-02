Țara noastră pierde 1 milion de locuitori la fiecare 10 ani. În ce an vor rămâne doar 8 milioane de români în lume

Statistic, în 2023 s-au născut în România cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani. Matematic, țara noastră pierde 1 milion de oameni la fiecare 10 ani, astfel că peste 25 de ani există riscul ca populația României să fie ca și acum mai bine de 100 de ani, din vremurile Primului Război Mondial.

Țara noastră pierde 1 milion de locuitori la fiecare 10 ani

În 2023, conform , s-au născut în România 150.000 de copii, cu 20.000 mai puțini față de 2022 și cu 50.000 mai puțini ca în 2021. S-ar întâmplat asta pentru că tot mai mulți români vor să facă un copil doar, dar și acesta după ce se consideră maturi. Așadar, s-au dus vremurile când românii făceau copii încă de tineri, de la 20 de ani, fără să stea pe gânduri.

Acum, oamenii, în special cei de la oraș, se gândesc înainte la stabilitate financiară și la o carieră, după care iau în considerare să facă un copil. ”Eu îmi doresc să fiu medic şi atunci trebuie să-mi termin facultatea şi rezindeţiatul.

Ai timp să te maturizezi, ”, explică o tânără, conform sursei citate. La rândul său, un tânăr spune că nu ar face copii mai devreme de 30 de ani, pentru a fi sigur că nu e o alegere greșită.

”Minim 30, cred. Aş vrea să ştiu sigur că am o viaţă destul de ok şi o căsnicie destul de ok”, a explicat bărbatul. În 1966 Nicolae Ceaușescu interzicea avorturile, tocmai ca populația țării să crească.România avea atunci 19 milioane de locuitori, însă în 2030 populația țării poate să scadă sub 18 milioane, iar în 2040 am rămâne doar 16 milioane de oameni.

Și mai rău, dacă se menține tendința respectivă, în 2100 vor mai rămâne în lume doar 8 milioane de locuitori. Asta, în condițiile în care numărul persoanelor decedate în România e aproape dublu față de cel al nou-născuților.

Trendul european este similar cu cel românesc: tot mai puțini oameni fac copii

Specialiștii transmit, totuși, , ci european. ”Aceste date furnizate recent sunt îngrijorătoare pentru populaţia României, dar trebuie să înţelegem că ne încadrăm într-un trend care este prezent la nivel european. Europa este din 2012 în declin demografic şi anume avem un număr mai mare de decese decât de nou-născuţi vii”, explică medicul neonatolog Vlad Dima.

Sociologii avertizează, însă, că acest trend va avea efecte devastatoare asupra societății. ”Se inversează piramida – oameni care muncesc şi contribuie versus oameni care beneficiază de fondurile respective. Scade numărul celor care contribuie. Unul din motoarele dezvoltării economice este forţa de muncă fie ieftină, fie educată, fie multă şi nu vom mai avea acces cel puţin la una dintre aceste dimensiuni. Apoi asupra sistemului de educaţie, care va trebui reconfigurat”, explică sociologul Dan Petre.

În Europa, România ocupă locul patru la indicele fertilității, după Franța, Cehia și Islanda. Franța oferă, de exemplu, o subvenție de naștere de 950 de euro, în timp ce Ministerul Familiei tocmai a renunțat la programul național de fertilizare în vitro ”din lipsă de fonduri”. Așadar, România nu pare să facă nimic concret pentru a schimba această situație.