Tarif unic pentru parcările primăriei din București. Consiliul General a stabilit și costurile abonamentelor

Hotărârea adoptată joi de către CGMB, cu 47 de voturi favorabili și o abținere, prevede ca pentru toate parcările deținute de către municipalitate să se perceapă un tarif unic, de 5 lei/oră, de luni până vineri, în intervalu orar 08.00-20.00, informează .

Primăria vrea un sistem digitalizat de parcare

Viceprimarul Stelian Bujduveanu a spus că era necesar să se renunțe la tarifele diferențiate în funcție de zonă, întrucât în zonele 0 și 2 există un .

„Am ajuns la un tarif accesibil pentru populaţie în zona centrală şi în zona de nord a Capitalei, un tarif predictibil de 5 lei/oră, de 30 de lei pe zi. Şi, cel mai important, cred că am rezolvat problema care a fost ridicată foarte mult în spaţiul public, ce facem cu acei riverani care nu au apucat să ia un loc de parcare de la primăriile de sector. Pentru ei am gândit un tarif accesibil de 50 de lei pe lună, care să însumeze 500 de lei/an, cu discount, să fie asemănător cu tariful pe care l-am votat, noi, Consiliul General, pentru riveranii cu locurile de parcare primite de la sector”, a declarat Bujduveanu.

O altă noutate este introducerea unei perioade „de grație” de 15 minute după expirarea orei de parcare, în care să se poată face plata pentru încă o oră.

„Ne îndreptăm către un serviciu de parcări digitale. Vor veni maşinile care vor scana automat numerele, vom avea un serviciu, în sfârşit, modern. Cel puţin 300 de parcometre vor fi amplasate în zona centrală. Acest tarif şi acest regulament se aplică exclusiv în zona centrală, unde ne-am propus împreună cu administraţia publică, cu Compania de Parking, cu Administraţia Străzilor, să marcăm absolut toată zona centrală a Municipiului Bucureşti, pentru a nu mai exista acele sincope unde vedem astăzi că maşinile preferă să se urce pe trotuare şi nu în parcările publice”, a precizat viceprimarul.

Noaptea și în weekend, parcarea va fi gratuită

Tot în hotărârea adoptată se spune că pentru autocare și autovehiculele folosite în industria cinematografică se va percep un tarif unic de 20 de lei pe oră, indiferent de zi. Pentru locurile de parcare prevăzute cu facilități de încărcare a autovehiculelor electrice, tariful de exploatare va fi de 500 de lei/ lună, acest preț fiind plătit de către proprietarul sau operatorul stației de încărare, prin contract încheiat cu serviciul public de administrare a parcărilor.

Șoferii vor avea de ales dintr-o multitudine de modalități de plată a parcării: tichete preplătite, tichete orare eliberate de operatorul parcării, sistem de autotaxare (parcometru), SMS sau online, prin aplicațiile specifice.

În afara intervalului 08.00-20.00 și în zilele de weekend parcarea va fi gratuită, facilitate care se va acorda și în zilele de sărbătoare legală.

În ce privește abonamentele, indiferent dacă sunt pentru persoane fizice, juridice sau , acestea vor fi valabile de luni până duminică, între orele 08.00-20.00, abonamentul permițând utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

În cazul în care o persoană nu plătește parcarea, se vor da amenzi de 200 de lei pentru 24 de ore, penalitatea nefiind fracționabilă. Până la achitarea amenzii, operatorul serviciului public va putea bloca roțile mașinilor sau să obtureze parbrizele acestora.