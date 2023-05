Târnovanu, săgeți către Farul înaintea derby-ului de titlu: „Toți trag cu ei”. Ce a spus Florinel Coman, eroul din FCSB – CFR Cluj 1-0

și s-a apropiat la un punct de liderul Farul Constanța, cu două etape rămase până la finalul play-off-ului din SuperLiga. Roș-albaștrii și „marinarii” se vor înfrunta în meci direct, duminică, 21 mai, de la ora 21:00. Ștefan Târnovanu a lansat deja primele atacuri.

Ștefan Târnovanu, declarații războinice înainte de Farul – FCSB: „Am simțit că toată lumea trage cu ei”

Ștefan Târnovanu le-a aruncat mănușa rivalilor de la Farul înaintea derby-ului de la Ovidiu. Goalkeeperul vicecampioanei a transmis cu subiect și predicat că echipa lui Gică Hagi este împinsă de la spate în drumul spre titlu, lăsând loc de multe interpretări.

ADVERTISEMENT

„Cred că singurul cuvânt, senzațional. Începând de la suporteri, au creat o atmosferă senzațională, am avut pielea de găină. Mă bucur că le-am făcut o bucurie foarte mare. Mergem cu gândul la victorie cu Farul, să nu fie echipa campioană așa cum au zis. Să le stricăm bucuria și să ne bucurăm noi aici peste două săptămâni.

Am vorbit toată săptămâna, am plecat de la ideea să nu luăm gol. Dacă nu luăm gol, cu siguranță vom marca, pentru că avem în față niște jucători senzaționali. Prima repriză a fost de tatonare, dar nu au avut ocazii, nu au ajuns la poartă. A fost acea bară deviată. Am avut emoții, dar șansa se mai și întoarce.

ADVERTISEMENT

Dacă în ultimele etape am simțit că toată lumea trage cu cei Farul, în această seară, Dumnezeu le-a așezat frumos, am câștigat. Mai avem două meciuri, le vom câștiga și vom fi campioni. Mergem peste o săptămână la ei, ne dăm viața, câștigăm și nu mă mai interesează restul.

Cât am jucat eu cu CFR, au avut ocazii, singurele oportunități au fost din auturi. Mă bucur că am ținut poarta intactă. Toată echipa a făcut un meci perfect.

ADVERTISEMENT

Vreau să le mulțumesc fanilor. Cred și sper și îi rog ca la meciul cu Rapid să fie stadionul plin. Când Steaua (n.r. – FCSB) a câștigat ultimul campionat, eu eram copil de mingi la iasi. Am trăit bucuria alături de ei și sper să o facem din nou acum”, a transmis Ștefan Târnovanu.

Florinel Coman: „FCSB e Steaua”

Florinel Coman, eroul meciului FCSB – CFR Cluj 1-0, a avut și el câteva declarații tari după victoria de pe Național Arena, „Șeptarul” roș-albaștrilor a ajuns la cota 8 în acest sezon de SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am fost desemnat omul meciului, dar e mai puțin important. Am avut un meci decisiv, o primă finală pe care am tratat-o foarte bine. Nu am lăsat adversarul să aibă ocazii. Un joc reușit, un joc bărbătesc, pe care l-am câștigat.

ADVERTISEMENT

O primă repriză mai slabă față de a doua, dar nu a fost un joc slab nici în prima repriză, am avut două ocazii.

La pauză, ne-am spus că trebuie să luptăm până la final și că mai avem o repriză în care trebuie să demonstrăm că merităm să fim campioni și că nu ne e frică de lucrul ăsta.

Ei au venit aici mai mult pentru un egal. Am câștigat, sunt fericit, nu vreau să vorbesc despre cei de la CFR, ei își știu problemele, e treaba lor. Mergem la Farul, suntem dornici să ne arătăm valoarea, să ne arătăm curajul”, a declarat Florinel Coman.

De asemenea, atacantul în vârstă de 25 de ani a explicat și faza reușitei din minutul 49, venită după un assist de excepție al lui Olaru. „A fost o pasă extraordinară a lui Darius, îi mulțumesc. Am scăpat singur, am avut timp să văd portarul, mi-am făcut-o în lateral perfect. Puteam și acum doi ani, trei ani. Mă simt puternic, fizic stau bine și am încredere”, a completat Coman.

Coman nu i-a uitat nici pe fanii roș-albaștrilor, pentru care a avut o declarație de dragoste cum nu se poate mai frumoasă. „Au fost 42.000 de oameni în tribune, au venit să vadă că FCSB își dorește campionatul. Ce să însemne? FCSB este Steaua. Asta înseamnă pentru mine și pentru toți care au venit”, a conchis cel mai în formă fotbalist al FCSB-ului din acest play-off.

Darius Olaru, explicații pentru pasa de geniu dată lui Coman: „Știam că fundașii lor sunt lenți”

La declarații a ieșit și Darius Olaru, care, a ținut să îi înțepe pe cei de la CFR Cluj. Căpitanul lui FCSB dezvăluit cum a reușit pasa de geniu pe care i-a oferit-o lui Florinel Coman la singurul gol al derby-ului de pe Național Arena.

„I-am simțit temători. Din păcate, am intrat în jocul lor după ce am marcat golul, dar mă bucur că am câștigat. Am avut câteva situații și în prima repriză, ei nu au avut nimic. Știam că va veni și golul, mă bucur că am venit și ne continuăm visul.

L-am văzut pe Comi chiar înainte, cred că a fost un aut și am văzut că stă acolo. Știam că fundașii lor sunt lenți. Mă bucur că ne-a ieșit și că am marcat.

În ultimele meciuri, am obținut victorii pe care în alți ani nu le-am fi obținut. Am știut să ne și apărăm. Am arătat mai multă maturitate.

Presiunea mai mare este pe noi, pentru că Farul are mai multe rezultate. Ne bucurăm foarte mult că Florinel este într-o formă foarte bună, sper să marcheze și contra Farului și să ne aducă titlul”, a declarat Darius Olaru, după FCSB – CFR Cluj 1-0.