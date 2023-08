Tatăl lui Sebi, tânărul mort în accidentul de la 2 Mai, este răvășit de durere: “Suntem devastaţi. Fiica noastră doarme cu poza fratelui ei sub pernă”

Localnicii din Stațiunea 2 Mai au fost zguduiți de o tragedie cumplită, în urma căreia doi tineri promițători, Sebi și Roberta, și-au găsit sfârșitul într-un accident rutier. Conform autorităților, tânărul în vârstă de 19 ani, Vlad Pascu, se afla sub influența drogurilor în momentul impactului tragic și este responsabil pentru moartea celor doi.

Familia tânărului, devastată de durere

Acest caz tragic a lăsat în urmă durere și întrebări, mai ales pentru familiile celor doi tineri care . Fiecare detaliu al incidentului a zguduit comunitatea locală, iar familiile îndurerate sunt nevoite să facă față acestei situații.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Sebastian, Andrei Olariu, a venit cu o reacție. Cu o durere de neimaginat, Olariu a dezvăluit că a primit vestea tragică de la un angajat al morgii, care i-a comunicat faptul că fiul său a pierit într-un accident.

Matei Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, și a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă.

ADVERTISEMENT

Potrivit autorităților, acesta se afla sub influența drogurilor în momentul impactului devastator. În urma accidentului, pe lângă cei doi tineri decedați, alți trei tineri au fost grav răniți.

Tatăl lui Sebi, declarații sfâșietoare

“Suntem devastați. Fericirea noastră nu mai există (…) Nu doresc nimănui să treacă prin ce trecem noi, părinții. Suntem devastați. Mai avem o fată, cred că o să îi oferim consiliere psihologică. Doarme cu poza fratelui ei în brațe.

ADVERTISEMENT

Ieri am fost să îl ridic de la morgă, ce am văzut acolo nu există cuvinte, am rămas marcat pe viață. Suntem devastați. Acum două luni am fost în concediu, am fost atât de fericiți. Acum s-a încheiat totul, fericirea noastră nu mai există.

Nimeni nu a luat legătura cu mine. Pe mine, sâmbătă, la 10 juma s-au sunat cei de la morgă, mi-au spus: băiatul dvs e mort. Am crezut că e o glumă. Am închis, l-am sunat pe fiul meu, telefonul îi sună. Am sunat din nou pe acea doamnă, mi-a spus: Domnul Olariu, sincere regrete, băiatul dvs nu mai există.

Era pasionat de film, voia să fie regizor. Nu a reușit la facultatea de Artă, a intrat la Geografie. Voia să plece în străinătate la cursuri, să devină regizor. Visurile lui le-a luat un drogat care acum trăiește și băiatul meu este mort”, a mărturisit tatăl lui Sebastian, Andrei Olariu.