Tatăl lui Vlad Pascu, despre părinții victimelor accidentului din 2 Mai: ”Au ajuns, săracii, să ameninţe public”

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, s-a prezentat, marți, în fața judecătorilor Tribunalului București, unde a avut loc un nou termen în dosarul în care atât el, cât și fiul, dar și fosta sa soție, au fost trimiși în judecată.

Tragedia din 2 Mai, un subiect tabu pentru tatăl lui Vlad Pascu

Tatăl tânărului care i-a ucis pe și Sebastian Olariu în accidentul ce a avut loc în vara anului trecut, în localitatea 2 Mai, consideră tragedia provocată de fiul său un subiect ”tabu” și refuză să vorbească despre victimele acestuia.

“De acei copii nu vreau să vorbesc. E un lucru tabu pentru mine”, a declarat tatăl lui .

Cu toate acestea, el a afirmat că de fiecare dată a încercat să facă ce trebuie și a ținut să precizeze că nu a putut să ducă la capăt ceea ce și-a propus în cazul fiului său deoarece risca să fie arestat.

“Dumnezeu să îi ierte! Am încercat de fiecare dată să fac ce trebuia făcut. Nu am putut să fac din cauza faptului că dacă făceam un pas, eram arestat. Am avut ambulanţă pregătită pentru cei care erau victime, am avut medic privat asigurat şi am dovezi în sensul respectiv. Asta a fost să fie. Am ajuns să ajung la mediator, astea sunt regulile. Asta este legislaţia şi trebuie să mă conformez. Îmi pare foarte rău cu ceea ce aţi făcut şi vizavi de justiţie şi vizavi de toate cele. E un cancan total”, a mai spus Mihail Pascu.

Mihai Pascu acuză presa că instigă familiile victimelor din 2 Mai împotriva sa

Tatăl lui Vlad Pascu a acuzat, marți, presa că îi instigă pe părinții victimelor ucise de către fiul său împotriva lui.

”Lăsaţi oamenii ăia în pace, îi distrugeţi cu sănătatea şi îi asmuţiţi împotriva mea şi au ajuns, săracii, să ameninţe public. Vă daţi seama ce aţi făcut”, a afirmat tatăl lui Vlad Pascu.

După tragedia din 2 Mai, Mihail Pascu împreună cu fosta sa soție, dar și cu fiul său, au fost trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni deosebit de grave.

Dosarul care implică trafic de droguri, influențarea martorilor, mărturii mincinoase, dar și alte delicte se judecă la Tribunalul Bucureşti.

Pe data de 18 aprilie, va avea loc ultimul termen în acest dosar și tot atunci judecătorii vor decide câți ani va petrece după gratii Vlad Pascu.