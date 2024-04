Tatăl Robertei, mesaj cutremurător pentru avocații șoferului drogat: ”Aș vrea ca și copiii lor să întâlnească un Vlad Pascu pe drum”

Joi, după ieșirea de la judecătoria Mangalia, de la un nou termen în procesul lui Vlad Pascu, tatăl Robertei, tânăra ucisă de șoferul drogat la 2 Mai, a transmis un mesaj dur pentru avocații inculpatului.

Durerea părinților celor doi tineri, , un tânăr drogat, este una fără margini. Ea este amplificată în aceste zile de modul în care își fac ”meseria” reprezentanții justiției.

Miercuri și joi, . Mai întâi, magistrații din Constanța au decis ca procesul lui Vlad Pascu să rămână la Judecătoria Mangalia. Apoi, Judecătoria Mangalia a decis ca Vlad Pascu să fie judecat pentru ucidere din culpă și nu pentru omor calificat. Pentru prima infracțiune, pedepsele prevăzute sunt de la 3 la 10 de închisoare.

La termenul de judecată de joi, 4 aprilie, de la Judecătoria Mangalia, părinții victimelor au trecut prin noi clipe grele. De această dată avocații lui Pascu au avut un comportament care a trezit revoltă.

Mai exact, apărătorii șoferului drogat au dat vina pe morți. Avocatul lui Pascu, Adrian Bendeac, a declarat că victimele accidentului de la 2 Mai se deplasau neregulamentar, fiind vorba despre o culpă comună în acest caz.

Poziția avocaților lui Vlad Pascu a fost rapid luată în colimator de părinții victimelor. Cea mai dură reacție a venit de la Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, studenta de 20 de ani ucisă de șoferul drogat.

Recunoscând că este răutăcios, tatăl îndurerat le-a urat avocaților ca și copiii lor să se întâlnească cu un șofer precum Vlad Pascu pe șosele. ”Eu am o dorință ascunsă, răutăcioasă chiar.

Mi-aș dori ca doamna procuror, că de doamna judecător nu poate fi vorba, nu cred că are copii, e prea… Dar doamna procuror, avocații animalului ăstuia, criminalului, au copii. Aș vrea ca și copiii lor să întâlnească un Vlad Pascu pe drum și atunci să simtă cum se aplică legea”, a spus tatăl Robertei, conform .

Tatăl Robertei, resemnat cu faptul că nu se va face niciodată dreptate în procesul lui Vlad Pascu

După ultimele evenimente, tatăl Robertei pare resemnat. Este convins că cineva îl ține în brațe pe Vlad Pascu. ”Aici nu se va face niciodată absolut nimic. Va scăpa cu cea mai ușoară pedeapsă și pentru că o să fie băiat bun, o să stea potolit, că nu are ce să facă în pușcărie, în trei sezoane ne întâlnim cu el tot pe aici, făcând ce știe el mai bine”.

Cătălin Dragomir acuză dur justiția din România. Cât despre judecătoarea din dosar, și joi aceasta ar fi avut din nou un comportament nedemn de poziția ei. ”Toată lumea este cumpărată, începând de la Parchetul General, care a fabricat acest dosar, inclusiv colegii doamnei magistrat de aici, nimeni nu vrea să ia dosarul. Le-am spus foarte clar – Să vă fie rușine!

Luați aminte ce vă spune Dragomir Cătălin acum: De judecat el nu va fi judecat aici. Judecata eu o să i-o fac, și îmi asum ce vă spun. Va primi între 3 și 7 ani, pe simplificat, i se va da 5 ani.

Nu, eu am să îl judec! Ascultați ce vă spune tatăl Robertei! Și nu e moarte pentru moarte! Eu nu decid moartea cuiva, dar eu știu ce sancțiune va avea de primit! Eu am să îl judec, așa cum merită! Atenție și Mihai Pascu – eu nu îți omor copilul, atenție! Eu am să îl judec exact așa cum merită, să plângeți și voi toată viața așa cum plâng eu după copilul meu.

Vin de la serviciu, de pe unde lucrez în Europa, și prima dată mă opresc la cimitir și după aceea mă duc acasă. Și copilul vostru este ținut în brațe, începând de la Parchet și judecătorii. Doamna judecătoare cred că are stoc de gumă de mestecat acasă. Și azi mesteca gumă. Este o nemernică!”, a mai afirmat bărbatul.