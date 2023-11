Tavi Clonda, decizie neașteptată: ”Eu, singurel”. Ce se întâmplă cu Gabriela Cristea

Tavi Clonda a luat o decizie neașteptată. Artistul a plecat din România, însă fără Gabriela Cristea și copiii săi. Mai mult de atât, acesta recunoaște că e foarte emoționat având în vedere că e singur.

Tavi Clonda a plecat din România fără Gabriela Cristea

Tavi Clonda a plecat în Barcelona. Din păcate însă, alături de el nu este și Gabriela Cristea. Iar asta reprezintă problemă. Într-o postare pe contul personal de socializare, artistul le-a povestit totul fanilor săi.

Tavi Clonda este extrem de emoționat. Este a doua oară când merge singur cu avionul de când a devenit tată. Momentul este cu atât mai greu în condițiile în care

„Nu m-am uitat la ce poartă e avionul meu.(…) Și acum nu știu, deci cam atâtea emoții am, zici că e prima dată când merg cu avionul, asta înseamnă să merg fără copii. Să văd cum aflu.(…)

Am ajuns și la avion, și fără copii, și fără Gabriela, țineți-mi pumnii! Hai că am plecat la Barcelona.(…) Deci să vă explic, ultima oară când am fost aici eram cu cele 3 fetițe ale mele, fetițele și Gabriela.

Acum am venit eu singurel, este al doilea drum singur cu avionul de când am copiii, am mai fost odată la Moscova”, le-a povestit Tavi Clonda fanilor săi într-o postare pe Instagram.

Artistul îi duce dorul soției sale, Gabriela Cristea

Chiar dacă experiența se dovedește a fi dificilă însă, artistul spune că și astfel de decizii au beneficiile lor. Mai exact, el spune că uneori îi poate prinde bine să iasă din zona confort. Acest lucru poate contribui la sănătatea mintală a oricărei persoane.

Pe de altă parte, în loc să fie singur, Tavi Clonda preferă ca prin preajmă să fie Gabriela Cristea și fiicele sale. Deși pare destul de vulnerabil, artistul spune că nu îi este deloc rușine să se afișeze în acest mod.

El a mai adăugat și că nu a petrecut atât de mult timp cu fiicele sale în ultima perioadă.