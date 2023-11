Te-ai simțit răzbunat după UTA – Dinamo 2-1? Reacția lui Rednic e pe sufletul PCH

UTA Arad a câștigat duelul cu Dinamo din etapa 15, scor 2-1. Victoria a venit ca o răzbunare pentru tehnicianul arădenilor. după ce i-au fost promise mai multe beneficii care îl ajutau să revitalizeze echipa.

Te-ai simțit răzbunat după UTA – Dinamo 2-1?

La FANATIK SUPERLIGA Horia Ivanovici l-a întrebat pe Mircea Rednic dacă s-a simțit răzbunat după victoria în fața fostei sale echipe. După UTA Arad – Dinamo, scor 2-1, antrenorul susține că nu a fost vorba de răzbunare, însă a fost un moment foarte bun care a venit la timpul potrivit.

“Când s-a terminat aseară meciul și după cum a fost, așa de destin. Dinamo a avut 1-0, a mai avut 2-3 ocazii uriașe să facă 2-0, practic să închidă meciul. I-ați egalat, ați bătut în minutul 90 cu penalty. Te-ai simțit puțin răzbunat? Pentru ce ți-au făcut”, a spus Horia Ivanovici.

“Nu este vorba de răzbunare. M-a durut. Eu cred că Dumnezeu există și ne-a ajutat și pentru ceea ce am făcut. Pentru că nici aici nu mi-a fost ușor. După meciul cu Voluntari erau câțiva care strigau demisia pe acolo.

A fost așa o mulțumire și o fericire, pentru că am reușit cu o echipă schimbată de la zero. Am reușit în trei luni jumate să facem puncte multe și să facem o echipă de care arădenii să fie mândri. Mai avem mult de lucrat”, a declarat Mircea Rednic la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Rednic a dorit să cumpere Dinamo București

Totuși, vestea bună pentru suporterii dinamoviști ar fi că , mai ales că bucureștenii nu trec în prezent prin cele mai bune momente. Mai în glumă, mai în serios, antrenorul anunță că a obținut inclusiv acceptul familiei pentru a cumpăra clubul.

“Dinamo rămâne Dinamo pentru mine. Cu mare drag m-aș întoarce, n-ai cum să nu te întorci la o echipă la care ai jucat și ai avut performanțe. Am vrut să mă implic financiar. Primul lucru am întrebat pe domnul Badea, el deține palmaresul, el tot ce-i legat de Dinamo, după 2003, sau când, el a zis că nu e momentul, știa mai bine de ce nu e momentul.

Chiar a fost interesant. M-am înțeles și cu Șerdean, sau cum îl cheamă, cel care avea acțiunile. Greșeala mare a fost că m-am interesat de acțiuni, asta i-a deranjat, de asta m-au dat la o parte. Am vrut să cumpăr Dinamo, domnul Badea mi-e martor”, a dezvăluit Rednic la FANATIK SUPERLIGA.

