Teama cu care trăiește Saveta Bogdan de 45 de ani încoace: „M-am pus în genunchi și am aprins lumânări în casă”

Saveta Bogdan este mereu cu zâmbetul pe buze, iar râsul interpretei de muzică folclorică este unul de-a dreptul molipsitor. În spatele veseliei de care nu se desparte indiferent unde este prezentă, că e un spectacol sau o emisiune tv, se ascundă o mare panică.

Saveta Bogdan, marcată pentru tot restul vieții de cutremurul din 1977

Cântăreței îi este frică de cutremur, asta după ce a trecut prin cel din 1977, care a provocat peste 1.500 de victime.

Folclorista se afla în București, în cartierul Balta Albă, când s-a produs marele cutremur. Artista ține minte și astăzi clipele cumplite prin care a trecut. Vedeta susține că norocul ei a fost că locuia la casă.

Vedeta a mărturisit că voia să iasă din locuință când a avut loc seismul, însă după ce a văzut că a căzut în fața ei hornul casei a intrat înapoi și s-a rugat la Dumnezeu să se oprească nenorocirea.

„Eu am vrut să ies și când am pus piciorul pe prag, a căzut hornul de la casă jos. Am tras o spaimă atunci de nu am mai putut”, și-a amintit Saveta Bogdan cutremurul din 1977 în emisiunea „Exclusiv VIP”

„M-am pus în genunchi și am aprins lumânări în casă”

Cântăreața a retrăit spaima din 1977 în 2018, când un cutremur de dimensiune medie a avut loc în România.

„A mai fost un cutremur în 2018. Mi-era milă de niște cănițe suflate cu aur. Atunci am zis că mi se sparg. M-am pus în genunchi și am aprins la lumânări în casă. Mie îmi părea rău și de cănile alea. Acum stau la etajul trei, dar mă rog ca dacă vine un cutremur să nu fiu în casă”, a adăugat

Cântăreața a vorbit și despre plecările ei în America, la fiica ei, stabilită în Milwaukee, un oraș aproape de Chicago.

Artista spune că ia în considerare să se întoarcă în ianuarie 2023 la fata ei, însă nu e foarte încântată de America, mai ales că și în acea regiune este la fel de frig ca la noi iarna.