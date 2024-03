Țeapă de 330.000 de euro. Cristi Pustai a renunțat la o avere pentru un Mercedes pe care este somat să-l dea înapoi

Cristi Pustai a fost antrenorul formației Pandurii Târgu Jiu în Liga 1, în perioada 20 ianuarie 2013 -23 aprilie 2014. El i-a făcut pe gorjeni vicecampionii României și i-a dus , dar a fost demis de președintele Marian Condescu după 9 etape disputate în 2014, pentru rezultate nesatisfăcătoare. Pustai, care semnase un contract până la 30 iunie 2016, a renunțat la 332.000 de euro, valoarea salariilor până la finalul angajamentului, și a acceptat rezilierea amiabilă. Nu gratis, ci în schimbul unui Mercedes-Benz GLK nou-nouț, an de fabricație 2013, care avea preț de inventar 40.000 de euro, dar pe care n-a apucat să-l treacă pe numele lui.

Situația limuzinei a devenit foarte încurcată după ce Pandurii a intrat în insolvență în 2016, iar din 2022 este în faliment. Lichidatorul judiciar susține că mașina se află în continuare în evidențele clubului și îl somează pe Cristi Pustai să o predea. Antrenorul nu e de acord, considerând că autoturismul i se cuvine în baza unor acte și se judecă de aproape șapte ani. Următorul termen este marți, 5 martie, la Tribunalul Gorj.

”Pentru că nu a mai fost dorit la echipă şi pentru că la momentul respectiv C.S. Pandurii Lignitul Tg-Jiu avea restanțe salariale față de reclamant”, așa cum se menționează în documentele de la dosar, Cristi Pustai și Pandurii au încheiat un act adiţional, la 24 aprilie 2014, prin care înceta contractul de muncă şi anexele sale, cu acordul părţilor.

Cristi Pustai s-a înțeles cu conducerea clubului Pandurii să renunțe la toți banii pe care ar fi trebuit să-i primească până la finalul contractului, 332.000 de euro, în schimbul Mercedesului de serviciu pe care îl primise la semnarea contractului.

Conform contractului, Pustai ar mai fi avut de primit 20.000 euro pentru lunile mai și iunie 2014, 144.000 euro pentru al doilea an, 1 iulie 2014 – 30 iunie 2015, și 168.000 euro pentru cel de-al treilea sezon, 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016.

În aceste condiții, în actul adițional s-a stabilit că Pandurii se obliga să-i achite lui Cristi Pustai restanțe de 46.000 de euro, la data de 15.05.2014, şi să încheie un contract de comodat, care să-i permită folosirea gratuită a autoturismului de serviciu Mercedes-Benz GLK, cu număr de înmatriculare GJ-11-PST, pe perioada 24 aprilie 2014 – 1 aprilie 2017. La finalul acestei perioade, Pandurii ar fi trebuit să încheie actele de vânzare-cumpărare astfel încât limuzina să treacă în proprietatea antrenorului Cristi Pustai.

Lucrurile s-au complicat pentru Cristi Pustai după ce a mai făcut un act cu Pandurii, la 26.02.2015, denumit ”Tranzacția”. Din documentele studiate de FANATIK reiese că judecătorul sindic a constatat că antrenorul a declarat în acel nou document că, ”sunt de acord să renunţ la orice pretenţii prezente şi ulterioare, izvorâte din şi în legătură cu Actul adiţional din 24.04.2014 la Contractul de antrenor din 21.01.2013, precum şi actualele pretenţii ce formează obiectul dosarului civil nr.16306/318/2014*, aflat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, în schimbul sumei de 9.000 euro (la cursul zilei de azi, 26.02.2015) de la CS Pandurii Lignitul Tg.Jiu”.

Judecătorul sindic a interpretat în motivare ca fiind fără echivoc faptul că Cristi Pustai a renunţat inclusiv la dreptul de a solicita încheierea actului de vânzare-cumpărare cu clubul, pentru a deveni proprietarul de drept al autoturismului Mercedes-Benz.

În 2017, când s-a terminat comodatul și trebuia să trec mașina pe numele meu, Pandurii intrase în insolvență. Am fost și eu un pic delăsător, dar i-am dat în judecată pentru că administratorul judiciar de la Pandurii mi-a spus că mașina e trecută la bunurile clubului și trebuie să le-o dau înapoi. Și de atunci ne judecăm. Administratorul judiciar nu a vrut să ia în considerare actul pe care l-am încheiat cu Pandurii și uita așa am tărăgănat-o până acum. Mașina e de 10 ani pe leasing la club. Păcat că acest episod umbrește perioada aia frumoasă din 2013, care am ajuns în grupele Europa League. O rezolvăm în instanță” – Cristi Pustai