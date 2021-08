Tentativă de răpire la Jocurile Olimpice? O sportivă din Belarus a fost dusă cu forța la aeroport

Krystsina Tsimanouskaya, pe numele său, susține că a fost victima unei chiar în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Concret, reprezentanții echipei naționale ar fi dus-o cu forța la aeroportul Haneda, în încercarea de a o deporta.

„Nu mă voi întoarce în Belarus”, le-a transmis atleta de 24 de ani jurnaliștilor Reuters, prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând de înțeles că îi este teamă să zboare în țara natală. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, persoanele care critică sistemul riscă să ajungă în spatele gratiilor.

În plus, președintele Lukașenko nu se află la prima ispravă de acest gen. Cu doar două luni în urmă, avionul cu care jurnalistul Roman Protasevici – un alt opozant al regimului – călătorea de la Atena la Vilnius a fost deturnat, sub pretextul unei amenințări cu bombă.

„Unele dintre fetele noastre nu au venit aici pentru a concura la ștafeta de 4×400 m, deoarece nu aveau suficiente teste de dopaj. Și antrenorul m-a adăugat la ștafetă fără știrea mea.

❗️Tsimanouskaya recorded an appeal to the IOC: “I am asking the International Olympic Committee for help, I have been pressured and they are trying to take me out of the country without my consent, so I am asking the IOC to intervene.”

