Teo Trandafir de la Kanal D, interviu emoționant despre bani și momentul critic al vieții: ”Cu o moarte tot suntem datori”

Puțini știu că și-a luat viața în mâini și inima în dinți și a plecat la București, din Brăila, pentru a-și construi un viitor. Era convinsă de faptul că facultatea îi va schimba sensul vieții și, în exclusivitate, ne-a mărturisit că acomodarea în Capitală nu a fost deloc una grea, ci din contră.

ne-a vorbit și despre primul salariu încasat. Vedeta de televiziune a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, faptul că și-a cumpărat un Moș Crăciun de ciocolată. Atât de încântată a fost, încât a plâns după ce l-a mâncat într-o debara!

În altă ordine de idei, simpatica prezentatoare TV a vorbit și despre momentele emoționante pe care le-a trăit de-a lungul filmărilor, despre problemele de sănătate pe care le-a avut, cum a fost la un pas de moarte și ce a salvat-o la acea vreme.

”Am plecat singură”

Teo, cum rememorezi momentul în care ai plecat din Brăila, alături de părinții tăi, și te-ai mutat în București? Ți-a fost greu să te acomodezi cu viața din Capitală, copil fiind?

– Nu am plecat de la Brăila alături de părinți, ci am plecat singură. Tata a venit la scurt timp, pentru că avea niște specializări de urmat, mama a rămas acolo, pentru că era la serviciu. Pentru că aveam 18 ani, nu îmi mai aduc aminte decât entuziasmul care m-a cuprins pentru că am făcut schimbarea.

Simțeam că facultatea o să îmi dea ceva ce nu am mai avusesem. Și am avut dreptate, pentru că prima replică pe care am auzit-o din partea rectorului a fost „Stimați colegi!”. Având doar 18 ani, bineînțeles că m-am uitat în spate să văd cui se adresează. Era vorba despre noi, studenții. M-am simțit pentru prima oară respectată la școală.

Nu mi-a fost greu să mă acomodez, dimpotrivă. M-am împrietenit repede cu colegii de facultate, m-am obișnuit imediat cu cartierul în care stăteam și care este, în continuare, cartierul vieții mele, Drumul Taberei. Îmi oferea tot ceea ce îmi doream, aveam cinematograful lângă mine, aveam parc, verdeață, liniște. Dacă doream locuri mai animate, luam troileibuzul 84 și mă duceam la Universitate. Dar nu prea aveam timp, pentru că, având arabă ca materie principală, era mult de învățat.

„Mi-am cumpărat un Moș Crăciun de ciocolată pe care l-am mâncat într-o debara și am plâns”

Știm că ai câștigat primii bani după ce te-ai angajat ca vânzătoare de bilete la o agenție de turism. Mai ții minte cât primeai, atunci, lunar? Ce făceai cu bănuții?

– A fost o perioada de liberalizare a prețurilor și nimeni nu știa cât va primi lunar. Plecai de acasă și pâinea costă 3 lei și când te întorceai costa 6 lei. Totul se schimba în decurs de câteva ore. Îmi aduc aminte exasperarea cu care priveam cu toții fluctuațiile astea teribile. În acea perioada am avut un moment în care am cedat, eram foarte tânără și singură, trebuia să mă întrețin și totul fluctua într-un ritm pe care nu îl înțelegeam.

Îmi aduc aminte ce am făcut cu primul meu salariu. Mi-am cumpărat un Moș Crăciun de ciocolată pe care l-am mâncat într-o debara și am plâns. Nu văzusem niciodată un Moș Crăciun învelit în staniol.

Teo Trandafir de la Kanal D: „Publicul care a văzut că m-am prăbușit m-a scos la aer și mi-a dat zahăr”

Care a fost cea mai amuzantă experiență trăită de tine, în toți acești ani de televiziune? Dar cea care te-a marcat, din punct de vedere emoțional, cel mai mult?

– Sunt multe momente amuzante, atât în interacțiunea cu invitații, dar și în interiorul echipei. Îmi este greu să dau un exemplu…În atâția ani au fost și multe momente emoționante. Îmi aduc aminte de o concurentă la o emisiune concurs pe care am realizat-o în Ungaria, se îndrepta vertiginos către câștigul maxim, întrebările erau puse în piramidă și cea mai grea întrebare, la care nu a înțeles cum să răspundă, a fost „Ai făcut vreodată vreun compromis pentru a ajunge unde ești?” și ea a răspuns „da”. Computerul a „spus” că este răspuns greșit.

Întrebarea se referea la lucruri promiscue pe care să le săvârșească pentru a ajunge unde este și ea a înțeles că un compromis este dacă tu vrei cafea și iubitul ceai și bei și tu cafea. Îmi aduc aminte că mi-am scos cerceii și i-am dat și am plâns atât de mult încât publicul care a văzut că m-am prăbușit m-a scos la aer și mi-a dat zahăr.

Celebra prezentatoare, mărturii emoționante despre problemele de sănătate

Cât de grea a fost pentru tine perioada în care ai avut probleme de sănătate, atunci când ai fost nevoită să stai mai multe luni în spital, la Viena?

– A fost cea mai grea perioadă, având în vedere că mi-au spus că nu este deloc bine. La început am fost contrariată, apoi am început să mă obișnuiesc cu ideea și să îmi dau seama că până la urmă „Din zei de-am fi scoborâtori, cu o moarte tot suntem datori”. Ce mă „încurca” atunci era amintirea zâmbetului Maiei și mi-am spus că poate nu va fi acum.

Prin rugăciune pare-se că mi-a ieșit. A fost cea mai cumplită perioadă a vieții mele. Pentru cei care vor să stea toată ziua în pat, am un sfat: aveți grijă ce va doriți! După câteva ore, zile, săptămâni de stat în pat, te dor toate.

Dacă ar fi să te descrii prin 5 cuvinte, care ar fi acelea?

– Determinată, emotivă, consecventă, empatică, neîncrezătoare în sine, chiar dacă sunt mai multe cuvinte.

Ce nu poți accepta/ierta vreodată de la oamenii din jurul tău?

– Lipsa de loialitate. Dacă ofer încredere și am „ștampilat” moral o legătură umană, sunt dezamăgită dacă oamenii încalcă această încredere. Încerc să iert, dar nu pot uita.

Teo Trandafir: „În general, nu forțez nota”

Cum te simți atunci când îți primești invitații în emisiune? Ai emoții la cineva anume? Te gândești vreodată că subiectele abordate împreună cu ei ar putea fi incomode?

– Ai emoții la fiecare invitat, pentru că dacă l-ai avut invitat de zece ori, l-ai prins în zece momente diferite ale vieții lui. Nici tu nu mai ești cea care erai când l-ai primit și nici invitatul nu mai este cel care era când a venit. De fiecare dată reîntâlnirea este cu foarte multe emoții și amintiri plăcute sau mai puțin plăcute.

Dacă sunt subiecte incomode și invitatul m-a rugat să nu le abordez, nu fac acest lucru. Evit subiectul, pentru că mi se pare imoral ca omul să îți încredințeze un secret și să îi trădezi încrederea. Mi se pare un risc fără miză. În general, nu forțez nota, las lucrurile să vină de la sine. Am avut invitat un cuplu să vorbească despre căsnicia lor, însă mi-au șoptit în pauză: „Nu vorbim despre căsnicia noastră, venim de la notar, tocmai am divorțat”. Le-am respectat dorința și am abordat alte subiecte.