Teo Trandafir și Dan Bittman, mărturisiri în premieră, față în față: „Oamenii te percep ca fiind evreu?”

Teo Trandafir a fost invitata lui Dan Bittman în emisiunea pe care acesta o realizează online, iar cei doi prieteni au făcut o serie de confesiuni despre viețile lor, multe lucruri neștiute de publicul larg.

Cântărețul a declarat că s-a lovit de prejudecăți pentru faptul că este evreu după tată și că a început să înțeleagă de mic rezonanța numelui său de familie.

Cei doi au vorbit despre drumurile pe care le-au urmat în viață, Teo mărturisind cum a trăit Revoluția din 1989 și de ce s-a apucat să învețe limba arabă.

Teo Trandafir, confesiuni despre cum a prins-o Revoluția din 1989

„În 1989, doamna Teo trebuia să-și dea lucrarea de diplomă. În 1990 trebuia să se întâmple. Ce să facem noi, poezia preislamică, cu doamna Roman, splendid. Erau patru profesori, două dintre profesoare, doamna Roman cu doamna Anghelescu nu se înțelegeau extraordinar”, a declarat Teo Trandafir în emisiunea lui Bittman de pe canalul de Youtube Evenimentul zilei.

În 1990, prezentatoarea de la Kanal D s-a trezit că doamna care trebuia să o coordoneze a devenit soția primului ministru, Petre Roman, așa că aceasta nu se mai putea prezenta la școală.

„Imaginează-ți, unde am nimerit, la cea cu care nu și-ar fi băut cafeaua. Și n-a fost bine. Am citit de m-au găsit spumele, dar am terminat facultatea cu nota 10, ceea ce recomand tuturor. N-am profesat nicio zi, apoi m-am angajat vânzătoare, secretară la un radio și de aici încolo, de la cafele în sus am tot funcționat”, a completat Teo Trandafir.

Dan Bittman, depre originea sa evreiască: „N-am băgat niciodată în seamă chestia asta”

Aceasta a mai spus că s-a apucat să învețe limba arabă pentru că își dorea foarte mult să plece din România.

Bittman a întrebat-o apoi pe Teo dacă a simțit vreodată că era altfel și trebuia să ajungă în altă parte, iar aceasta i-a spus că niciodată nu a avut acest sentiment și că totul a venit ca un noroc în viața ei, azi fiind una din cele mai bune comunicatoare din televiziune.

Trecând de la una la alta, Teo a vrut să îl întrebe pe Bittman dacă știe ce scrie pe Wikipedia despre el: „Te-ai uitat în Wikipedia despre tine? Oamenii te percep ca fiind evreu?”.

Bittman a dezvăluit cum s-a acomodat cu acest lucru: „Ce-i cu numele, frate? Ulterior am început să înțeleg. Mi-au zis aia grijă că e așa, că e așa. N-am băgat niciodată în seamă chestia asta, mama era ardeleancă, tata era așa, mama era altfel, de-aia sunt oaia neagră în toate părțile”.